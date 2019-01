Πάτρα: Ξεκινά το Film Office- Στόχος η μετατροπή της Δυτικής Ελλάδας σε υπαίθριο κινηματογραφικό στούντιο

Με στόχο την προσέλκυση κινηματογραφικών αλλά και τηλεοπτικών παραγωγών και τη μετατροπή της Δυτικής Ελλάδας σε ένα υπαίθριο στούντιο όπου θα γυρίζονται μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές, ξεκίνησε την λειτουργία του Film Office της Περιφέρειας. Η προετοιμασία για τη λειτουργία του γραφείου είχε ξεκινήσει από το 2017 στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας Ιταλίας-Ελλάδας μέσω του προγράμματος INTERREG με την σημερινή συγκυρία δραστηριοποίησής του να είναι εξαιρετικά ευνοϊκή.

Και τούτο γιατί πρόσφατα η Κυβέρνηση πέρασε σχετικό Νομοσχέδιο με το οποίο προσπαθεί συντονισμένα και με κίνητρα να προσελκύσει κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα. Ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνει η κυβερνητική πρωτοβουλία είναι και οι επιστροφή στους παραγωγούς το 35% των εξόδων που έκαναν κατά την κινηματογράφηση στην χώρα μας.

Αυτή την συγκυρία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία βλέπει μέσα από το Film Office μια πρώτης τάξης ευκαιρία προβολής της περιοχής στο εξωτερικό με ταυτόχρονη τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το γραφείο είναι ήδη στελεχωμένο και αναμένεται, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και ο εξοπλισμός του με σύγχρονα εξειδικευμένα μηχανήματα.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο thebest.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτα με αυτή την πρωτοβουλία ουσιαστικά όλοι οι επαγγελματίες και φορείς της δημιουργικής βιομηχανίας της Δυτικής Ελλάδας δύνανται να διασυνδεθούν με την κινηματογραφική παραγωγική διαδικασία και η Περιφέρεια με το film office σκοπεύει να διευκολύνει αυτή τη διασύνδεση.

Φιλοδοξία των εμπνευστών αυτής της προσπάθειας είναι η Δυτική Ελλάδα να καταστεί ανταγωνιστική για την φιλοξενία κινηματογραφικών παραγωγών και παραγωγών σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.

Σήμερα από το πρόγραμμα CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema)υπάρχει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2019 για την χρηματοδότηση 10 συνολικά ταινιών μικρού μήκους με αντικείμενο την κοινή ιστορία Ελλάδας και Ιταλίας (Memory Greece - Italy). Οι 5 από αυτές αφορούν την Ελλάδα και κάθε μια από τις προτάσεις που θα επιλεγούν τελικά θα χρηματοδοτηθεί με 24.000 ευρώ.

Το γραφείο φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει και να «εκμεταλλευτεί» σκηνοθέτες διεθνούς κύρους που έλκουν την καταγωγής τους από την περιοχή όπως ο «Αιγιώτης» Αλεξάντερ Πέιν κ.α., καθώς και να προβάλει τις ομορφιές της Δυτικής Ελλάδας σε όσους πιθανά θα επιθυμούσαν να κινηματογραφήσουν εδώ.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τονωθεί η τοπική οικονομία με θέσει εργασίας και να υπάρξει παράλληλη προβολή της περιοχής η οποία διαθέτει μοναδικά τοπία και αποτελεί επί της ουσίας ένα φυσικό στούντιο. Το γραφείο στοχεύει να προσελκύει τους ενδιαφερόμενους. Να τους φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν σε θέματα αδειοδοτήσεων κτλ., να αντιμετωπίζει ζητήματα που προκύπτουν στην πορεία, να τους προτείνει μέρη για κινηματογράφηση και να τους κάνει την ζωή πιο εύκολη. Πολιτισμός και τουρισμός είναι αλληλένδετα κι έτσι πρέπει να τα βλέπουμε», επισημαίνει ο κ. Καρπέτας.

Την Τετάρτη 30 Ιανουάριου στις 11:30 π.μ. με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Film Office, θα παραχωρηθεί Συνέντευξη Τύπου για το νέο ρόλο που αποκτά η Δυτική Ελλάδα και την προοπτική να καταστεί ανταγωνιστική για την φιλοξενία κινηματογραφικών παραγωγών και παραγωγών σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.

Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί με την ευκαιρία της επίσημης λειτουργίας του Film Office της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο στεγάζεται στη συμβολή των οδών Αμερικής και Αιγίου στην Πάτρα.

Το περιεχόμενο του CIAK θα παρουσιαστεί σε ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί επίσης αύριο. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις 9.30 το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής) στην Πάτρα.

Για τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, την οποία θα συντονίσει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, ενώ θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Πάνος Κουάνης, η Διευθύντρια «Hellenic Film Commission» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Βένια Βέργου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ) Πάνος

Παπαχατζής, ο Καλλιτεχνικός διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους Δημήτρης Σπύρου, όπως επίσης οι συντελεστές της ταινίας «Echoes of the Past» και συγκεκριμένα οι Δημήτριος Κατσαντώνης Σεναριογράφος και Παραγωγός, Νικόλας Δημητρόπουλος, σκηνοθέτης της ταινίας και ο Στέλιος Κοτιώνης Παραγωγός CEO of Foss Productions.