Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΥΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
(Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ)-ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΑΛΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΛΟΥΙΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΛΜΠΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΝΤΡΕΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΦΙΛΟΜΕΝΑ.
OI ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΧΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΧΑΝΤΖΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΛΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΑΒΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΚΟΛΦΩ ΧΑΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΛΜΕΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΝΙΣΑΝ ΔΑΝΕΛΙΑΝ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Τετάρτη 30-1-2019 και ώρα 12 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Άννα και Κώστας Σμπώκος, Βασίλης Δανελιάν.
Τα εγγόνια της: Ελεάνα, Κων/νος, Αθανάσιος-Γεώργιος.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------