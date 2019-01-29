Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΥΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

(Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ)-ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΑΛΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΛΟΥΙΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΛΜΠΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΝΤΡΕΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΦΙΛΟΜΕΝΑ.

OI ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΧΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΧΑΝΤΖΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΛΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΑΒΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΚΟΛΦΩ ΧΑΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΛΜΕΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΝΙΣΑΝ ΔΑΝΕΛΙΑΝ

ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε την Τετάρτη 30-1-2019 και ώρα 12 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Άννα και Κώστας Σμπώκος, Βασίλης Δανελιάν.

Τα εγγόνια της: Ελεάνα, Κων/νος, Αθανάσιος-Γεώργιος.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/01/2019 20:31

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/516339?skip_cache=yes

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