Δείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ioniantv

Στην Πάτρα η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου. Το μήνυμά της για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Παρουσίαση της υποψηφιότητας του Γιώργου Δέδε για την Περιφέρεια Πελ/νησου στην Τρίπολη. Στο πλευρό του με τον συνδυασμό «Νέοι Δρόμοι για την Πελ/νησο» και ο Νίκος Πατσαρίνος.

Η υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας Τόνια Κουζή μιλά στο ΙΟΝΙΑΝ για τους στόχους του συνδυασμού της «Καλαμάτα Τόπος Ζωής».

Στη Ζάκυνθο περιοδεύει η υποψήφια περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Αλεξάνδρα Μπαλού. Εκδήλωση με ομιλητή το μέλος της ΚΕ και βουλευτή Αχαΐας, Νίκο Καραθανασόπουλο.

«Ξύπνησε» στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου, ο 7χρονος που είχε καταπλακωθεί από καγκελόπορτα στο Γούμερο Ηλείας. Μάχη συνεχίζει να δίνει για τη ζωή της στη ΜΕΘ το τρίχρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από ΙΧ στην Παραλία Πατρών.

Καλύτερο resort στον κόσμο αναδείχθηκε το Olea All Suite Hotel στη Ζάκυνθο, στα Best of Year Awards.