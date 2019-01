Ο Ράμι Μάλεκ & η Γκλεν Κλόουζ επικράτησαν στα SAG - Συγκινητικός ο Άλαν Άλντα

Το αξιόλογο κάστινγκ της ταινίας της Μάρβελ "Mαύρος Πάνθηρας" (το blockbuster φιλμ είναι υποψήφιο και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας), η παλαίμαχη Γκλεν Κλόουζ και ο Ράμι Μάλεκ ως Φρέντι Μέρκιουρι στο «Bohemian Rhapsody» ήταν οι μεγάλοι νικητές των Βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών (SAG) στην απονομή στο Λος Αντζελες.

Τα συγκεκριμένα βραβεία τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με τις ερμηνείες θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο προάγγελος των Όσκαρ, μιας και οι ηθοποιοί αριθμητικά είναι περισσότεροι στην Ακαδημία των Όσκαρ. Βέβαια τίποτα δεν μπορεί να είναι δεδομένο και οι εκπλήξεις καραδοκούν στην 91η απονομή των πολυθρύλητων βραβείων Όσκαρ στις 24 Φεβρουαρίου 2019.

Το λέμε αυτό μιας και η 71χρονη Γκλεν Κλόουζ στην 7η της υποψηφιότητα για το βραβείο της Ακαδημίας στην μεγάλη σχεδόν 40χρονη καριέρα της θ’ αντιμετωπίσει την σθεναρή «αντίσταση» του αποκαλούμενου φαβορί, της Εγγλέζας Ολίβια Κόλμαν για την «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου.

Ο "Μαύρος Πάνθηρας" λοιπόν, ταινία της Marvel που κυριάρχησε στο παγκόσμιο box-office το 2018 (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξεις), απέσπασε το SAG του "καλύτερου συνόλου ηθοποιών", βραβείο που διεκδικούσαν επίσης το ρομαντικό δράμα "A Star is Born" ("Ενα Αστέρι Γεννιέται") που εθεωρείτο και φαβορί, το "BlacKkKlasman" του Σπάικ Λι, το “Bohemian Rhapsody” και η κωμωδία – έκπληξη “Crazy Rich Asians”.

Το κάστινγκ του "Μαύρου Πάνθηρα" που στη μεγάλη πλειοψηφία του αποτελείτο από μαύρους ηθοποιούς, ήταν από τα πιο εντυπωσιακά: Άντζελα Μπάσετ, Τσάντγουικ Μπόσμαν, Ντανάι Γκουρίρα, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκ'ο, Φόρεστ Γουίτακερ, Άντι Σέρκις.

Ο "Μαύρος Πάνθηρας" είχε επιλεγεί και στην κατηγορία της Σκηνής δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε ταινία, βραβείο που κέρδισε το ισχυρό συνεργείο του το οποίο αποτελείτο από δεκάδες επαγγελματίες.

Στις ατομικές κατηγορίες, η κριτική επιτροπή των SAG επιβεβαίωσε την επιλογή των Χρυσών Σφαιρών που δόθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ράμι Μάλεκ, που ήταν αουτσάιντερ, για ακόμη μια φορά έκανε την έκπληξη και απέσπασε το βραβείο του α΄ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως Φρέντι Μέρκιουρι στην ταινία "Bohemian Rhapsody" ξεπερνώντας το μεγάλο φαβορί Κρίστιαν Μπέιλ, που έγινε αγνώριστος υποδυόμενος των αμερικανό αντιπρόεδρο Ντι Τσέινι στην ταινία "Vice, ο Δεύτερος στην ιεραρχία". Oι άλλοι συνυποψήφιοι που έχασαν ήσαν οι Bradley Cooper, “A Star Is Born”, Viggo Mortensen, “Green Book” και ο John David Washington, “BlacKkKlansman” που δεν μπόρεσε να χωρέσει στην 5άδα των Όσκαρ (ως γνωστόν τη θέση του πήρε ο Γουίλεμ Νταφόε για την «Πύλη της αιωνιότητας» ως Βίνσεντ Βαν Γκονγκ).

Στο μεταξύ στην πολιτιστική σημασία της επιτυχίας της ταινίας «Black Panther» αναφέρθηκε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Black Panther - Μαύρος Πάνθηρας» Τσάντγουικ Μπόουζμαν κάνοντας μνεία και στο τραγούδι της Νίνα Σιμόν «To be young, gifted and black» (Να είσαι νέος, χαρισματικός και μαύρος).

Στον καλύτερο α’ γυναικείο ρόλο επικράτησε η Γκλεν Κλόουζ που φορούσε ένα δαχτυλίδι της γιαγιάς της με συμβολική σημασία για εκείνη, ενώ συνυποψήφιες της ήσαν οι Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”, Olivia Colman, “The Favourite”, η Lady Gaga, “A Star Is Born” και η Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”.

Αναλυτικά λίστα των βραβευθέντων στην 25η απονομή των SAG για τον κινηματογράφο

Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία - Black Panther

Καλύτερη Α' Αντρική Ερμηνεία - Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Καλύτερη Α' Γυναικεία Ερμηνεία - Γκλεν Κλόουζ, The Wife

Καλύτερη Β' Αντρική Ερμηνεία - Μαχερσάλα Άλι, Green Book

Καλύτερη Β' Γυναικεία Ερμηνεία - Έμιλι Μπλαντ, A Quiet Place (η Μπλαντ δεν προτάθηκε καν στα Όσκαρ).

Βραβεία SAG για την τηλεόραση

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά - Πατρίσια Άρκετ Escape at Dannemora

Καλύτερη Αντρική Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά - Ντάρεν Κρις, Assassination of Gianni Versace

Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά - This Is Us

Καλύτερη Αντρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά - Τζέισον Μπέιντμαν, Ozark

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά - Σάντρα Ο, Killing Eve

Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά - The Marvelous Mrs. Maisel

Καλύτερη Αντρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά - Τόνι Σαλούμπ, The Marvelous Mrs. Maisel

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά - Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, The Marvelous Mrs. Maisel.

*Από τις συγκινητικές στιγμές ήταν η απονομή του Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών που έκανε ο Τομ Χανκς, στον 83χρονο σήμερα Άλαν Άλντα, ο οποίος πέρυσι αποκάλυψε ότι πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον. Ανεβαίνοντας στη σκηνή ο Άλντα δέχτηκε θερμό χειροκρότημα και είπε πως «η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο που είχα την ευκαιρία να κοιτάξω πίσω στη ζωή μου και να σκεφτώ τι σημαίνει να είσαι ηθοποιός».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

O Alan Alda, η φωτ. είναι Getty Images από την ανάρτηση του hollywoodreporter.com.