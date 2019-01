Στην Παγκόσμια Ακαδημία Επιστημών ο Πατρινός καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας

Στην Παγκόσμια Ακαδημία Επιστημών (World Academy of Sciences) έγινε δεκτός πριν από λίγες ημέρες, ο Πατρινός καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας. Η επιλογή του καθηγητή Κουρέτα, σύμφωνα με το larissanet.gr έγινε εξαιτίας της αναγνώρισης του επιστημονικού του έργου σε παγκόσμιο επίπεδο για την δημιουργία τροφίμων για ανθρώπους και ζώα από τα βασικά απόβλητα και υποπροϊόντα των γεωργικών βιομηχανιών της Ελλάδος ( Ελαιοτριβεία, οινοποιεία, τυροκομεία), και την σύνδεση του με την τοπική παραγωγή της χώρας.

Η δουλειά του καθηγητή Κουρέτα θεωρήθηκε πρωτοπόρος γιατί απέδειξε ότι τα μέχρι τώρα απόβλητα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρώτης τάξης τροφή για τους ανθρώπους και για τα ζώα , και κάτι τέτοιο δημιουργεί τρόφιμα με μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος . Η τιμητική εκδήλωση για την αποδοχή του καθηγητή θα γίνει στην Βαλτιμόρη στις 10 Μαρτίου 2019. Η World Academy of Sciences εκτός από το επιστημονικό της συμβούλιο που απαρτίζεται από τους 6 Νομπελίστες όπως αναφέρθηκε, απαρτίζεται από 100 περίπου επιστήμονες κύρους από αρκετά κράτη .

Η Παγκόσμια Ακαδημία Επιστημών (World Academy of Sciences) , είναι ενας θεσμός που προωθεί την αριστεία στις επιστήμες και έχει ως επιστημονικό συμβούλιο τους Νομπελίστες : Prof. George Fitzgerald Smoot (Nobel Prize in Physics) , Prof. Erwin Neher (Nobel Prize in Medicine and Physiology), Prof. Hartmut Michel ( Nobel Prize in Chemistry), Prof. Ferid Murad ( Nobel Prize in Physiology or Medicine), Prof. Sir Salvador Moncada (Nobel Prize in Medicine) και Prof. Andrew Victor Schally (Nobel Prize in Physiology or Medicine) .

«Να γράψετε Ερευνητής μέχρι τέλους»

Ο ίδιος ο Δημήτρης Κουρέτας, με ανάρτησή του στη σελίδα του στο facebook, ανέφερε για τη σημαντική αυτή διάκριση:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και την οικογένεια μου. Επίσης όλους τους συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρονιά γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχε συμβεί αυτή η πολύ σημαντική διάκριση για μένα, που ίσως είναι και η πιο σημαντική που θα λάβω. Ότι πήρα από την κοινωνία προσπαθώ να το γυρίσω πίσω. Όταν συμβεί το μοιραίο που για όλους συμβαίνει ας γράψει κάποιος κάτι

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ...»