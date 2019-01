Μπαμπάς και γιος μεταμορφώνονται σε "Έλσα" και τρελαίνουν τα social media! ΒΙΝΤΕΟ

O διάσημος κωμικός Ørjan Burøe από Νορβηγία είναι διαίτερα δημοφιλής για τον τρυφερό τρόμε τον οποίο "μιλά" για την οικογένειά του και την ισότητα των φύλων στα social media. Μάλσιτα πριν από λίγες μέρες ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα χιουμοριστικό και συνάμα τρυφερό βιντεάκι με τον 4χρονο γιο του Dexter που αυτομάτως έγινε viral για όλους τους σωστούς λόγους.

Όταν λείπει η μαμά, οι δυο τους περνάνε καλά!

Το βίντεο είχε τον τίτλο "Mom is gone, no stress" και δείχνει τους δυο τους -πατέρα και γιο- να τραγουδάνε το αγαπημένο τους κομμάτι από τη δημοφιλή ταινία κινουμένων σχεδίων "Frozen".

Δεν έχει σημασία που το τραγούδι είναι της "Έλσα", της πρωταγωνίστριας αυτής της animation ιστορίας. Ούτε έχει σημασία το ότι είναι κορίτσι και για να τη μιμηθούν φοράνε... φορέματα!

Το βίντεο μέχρι στιγμής μόνο στο Facebook έχει πάνω από 53 εκ. views και ο κωμικός έχει αποσπάσει εκατοντάδες χιλιάδες κολακευτικά σχόλια για τον τρόπο που διαχειρίζεται την ιδέα των φύλων.