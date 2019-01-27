Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 27 Ιανουαρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 27 Ιανουαρίου
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ - ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64A - ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ) ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 239 ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 64-ΚΑΘΕΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 - Μ. ΑΓΥΙΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ) ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ) 02:00 πμ - πρωί ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

8:00-21:00 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061 21:00-πρωί ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 27/01/2019 10:13

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/516005

thebest.gr © 2019

Life&the City
«Απόβαση» Αχαιών (και όχι μόνο) στη συναυλία των Manowar τον προσεχή Ιούνιο στην Πλατεία Νερού!Eκατοντάδες φίλοι της "Σκληρής Μουσικής" από τη Δυτική Ελλάδα θα δώσουν το "παρών"
«Απόβαση» Αχαιών (και όχι μόνο) στη συναυλία των Manowar τον προσεχή Ιούνιο στην Πλατεία Νερού!
Αθλητισμός
Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Βασίλη ΠερπινιάδηΤερματοφύλακας του ΝΟΠ
Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Βασίλη Περπινιάδη
Culture
Έρχεται 31 Ιανουαρίου στην Ελλάδα το φιλμ "Σέρλοκ Χολμς και Δρ. Γουάτσον"Με Γουίλ Φέρελ και Τζον Σ. Ράιλι
Έρχεται 31 Ιανουαρίου στην Ελλάδα το φιλμ "Σέρλοκ Χολμς και Δρ. Γουάτσον"


Φαρμακεία
Πολιτική
ΦΩΤΟ από amna.grΜιλούν πέντε Έλληνες Διεθνολόγοι
Η επόμενη ημέρα στις σχέσεις Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας
Κοινωνία
Τα Μποζαϊτικα που έγιναν Προάστιο Πατρών το 1928 και οι πρώτες 17 Καλαβρυτινές οικογένειες που τα έκαναν... συνοικία-ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟΠώς πήρε το όνομά τη η συνοικία;
Τα Μποζαϊτικα που έγιναν Προάστιο Πατρών το 1928 και οι πρώτες 17 Καλαβρυτινές οικογένειες που τα έκαναν... συνοικία-ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Αγορά
Θέλετε να «σπάσετε» 500ευρω στην τράπεζα; Τότε θα πρέπει να πληρώσετε!Με προμήθεια η ανταλλαγή
Θέλετε να «σπάσετε» 500ευρω στην τράπεζα; Τότε θα πρέπει να πληρώσετε!



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πέντε όμορφα κορίτσια από την Πάτρα, στο "Ρουκ Ζουκ"! ΦΩΤΟ Πέντε όμορφα κορίτσια από την Πάτρα, στο "Ρουκ Ζουκ"! ΦΩΤΟ
Θλίψη στα Βραχνέικα - Έφυγε από τη ζωή στα 33 του ο Ανδρέας Μπαλκάμος Θλίψη στα Βραχνέικα - Έφυγε από τη ζωή στα 33 του ο Ανδρέας Μπαλκάμος
Δείτε πού και πότε χτίστηκαν οι δυο πρώτες πολυκατοικίες στην Πάτρα- ΦΩΤΟ Δείτε πού και πότε χτίστηκαν οι δυο πρώτες πολυκατοικίες στην Πάτρα- ΦΩΤΟ
Κι όμως αυτή τη φορά η Πάτρα φαίνεται ότι κόβει όντως το κάπνισμα... Άκαπνη και η Ρήγα Φεραίου Κι όμως αυτή τη φορά η Πάτρα φαίνεται ότι κόβει όντως το κάπνισμα... Άκαπνη και η Ρήγα Φεραίου
Βγήκε από το κλουβί μέσα στο οποίο ζούσε εγκλωβισμένη, στο κολαστήριο των Λεχαινών- Έλαβε τέλος ο εφιάλτης Βγήκε από το κλουβί μέσα στο οποίο ζούσε εγκλωβισμένη, στο κολαστήριο των Λεχαινών- Έλαβε τέλος ο εφιάλτης
Τέλος η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου από τον ΣΚΑΪ Τέλος η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου από τον ΣΚΑΪ
Έφυγε από τη ζωή μία σπάνια εκπαιδευτικός, η Πατρινή φυσικός Εύη Χάραρη - Πετρακοπούλου Έφυγε από τη ζωή μία σπάνια εκπαιδευτικός, η Πατρινή φυσικός Εύη Χάραρη - Πετρακοπούλου
Έρχεται η δεύτερη Αλίκη Βουγιουκλάκη στην οικογένεια της ηθοποιού Έρχεται η δεύτερη Αλίκη Βουγιουκλάκη στην οικογένεια της ηθοποιού
Τα ντοκουμέντα της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη- Εικόνες μέσα από το εξοχικό του τρόμου Τα ντοκουμέντα της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη- Εικόνες μέσα από το εξοχικό του τρόμου
Πέθανε η Μένυα Παπαδοπούλου – Ήταν η πρώτη διευθύντρια ειδήσεων της ΕΡΤ Πέθανε η Μένυα Παπαδοπούλου – Ήταν η πρώτη διευθύντρια ειδήσεων της ΕΡΤ