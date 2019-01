Έκθεση φωτογραφίας του Daganth λειτουργεί στο φουαγιέ του σινε-Ανδόρα στην Αθήνα

Ο Κινηματογράφος Ανδόρα στην Αθήνα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί, στο φουαγιέ του, την έκθεση φωτογραφίας του Άνθιμου Ντάγκα, ή @Daganth, όπως είναι γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για μια επιλογή πρωτότυπων έργων του φωτογράφου που συνδυάζει, απρόσμενα, τις διαφορετικές διαστάσεις της πραγματικότητας, σε μονά καρέ, μέσα από το παιχνίδισμα των ηρώων του με το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς τους.

Αποκαθιστώντας την γοητεία του κοινότοπου, ο Άνθιμος Ντάγκας αναδεικνύει, με τον φακό του, τη θέση του απρόβλεπτου στη καθημερινότητα μας, αφού κάθε στιγμή μοιάζει να περιέχει, εγγενώς, τη δυνατότητα «ξεπετάγματος» της πραγματικότητας από την αυστηρότητα των πλαισίων της.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, “Η αναμονή για το απροσδόκητο και η κατανόηση της πραγματικής ταυτότητας ενός ατόμου είναι αυτό που επιθυμώ στις φωτογραφίες μου. Είμαι ενθουσιασμένος με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ενεργούν, όταν αγνοούν την ύπαρξη του φωτογραφικού φακού.”

Η έκθεση είναι ανοικτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, καθημερινά από τις 18.00 το απόγευμα έως τις 23.00 στο φουαγιέ του Κινηματογράφου Ανδόρα στην οδό Σεβαστουπόλεως 117, (Μετρό Πανόρμου), Ερυθρός Σταυρός, στην Αθήνα.

Ο Άνθιμος Ντάγκας έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1979. Αποφοίτησε από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) και εργάζεται στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Η πρώτη του επαφή με τα εικαστικά έλαβε χώρα το 2013, με τη συμμετοχή του στην performance "Atopic Bodies" που πραγματοποιήθηκε στον Atopos CVC. Εν συνεχεία, ακολούθησε η έκδοση του φωτογραφικού βιβλίου – εικαστικού έργου "My Body is my Temple", σε συνεργασία με τον Atopos CVC, στο πλαίσιο της έκθεσης "Notemple", του εικαστικού καλλιτέχνη HOPE, στη Breeder Gallery.

Από το 2015 ο Άνθιμος Ντάγκας συστήνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως "Daganth", ένας αυτοδίδακτος φωτογράφος δρόμου.