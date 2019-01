Στην Κηφισιά το Σάββατο η Παιδική χορωδία της Πολυφωνικής Πατρών

Αναχωρεί το Σάββατο για την Κηφισιά, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, προκειμένου να λάβει μέρος στην 3η Συνάντηση Παιδικών Χορωδιών, που οργανώνει ο τοπικός Σύλλογος ‘’Απόλλων Μουσηγέτης’’.

Στη Συνάντηση θα λάβουν μέρος 5 χορωδίες, από το Λεκανοπέδιο και την Πάτρα, ενώ η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, θα ερμηνεύσει το πιο κάτω πρόγραμμα: ‘’CAROL OF THE BELLS’’, Στίχοι: Peter J. Wilhoutsky, MYCOLA LEONTOVYCH, Επεξεργασία: ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ‘’A CHORAL FLOURISH’’, Traditional Latin, LINDA SPEVACEK, ‘’AVE MARIA’’, ROBERT PRIZEMAN, Επεξεργασία: JAN VALTA, Solo soprano: ΜΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ, ‘’CAN YOU HEAR ME?’’, BOB CHILCOTT, ‘’CANTAMOS’’ (We sing), JAMES desJARDIN, ‘’DANZA’’, Στίχοι από το ποίημα: ‘’Dance, Dance my Heart’’, της συλλογής 100 ποιήματα του Καμπίρ, σε μετάφραση του Rabindranath Tagore, LINDA SPEVACEK, Solo soprano: ΜΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η εκ νέου συνεργασία της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ με τη διακεκριμένη και καταξιωμένη σοπράνο, καθηγήτρια της Μονωδίας, Μίνας Πολυχρόνου, η οποία θα ερμηνεύσει από κοινού με τη χορωδία δύο έργα. Τη χορωδία θα διευθύνει η Αρετούσα Νικολοπούλου.

Πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος, καθηγητές του Ωδείου της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ. Της αποστολής θα ηγηθεί, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.





Εξ άλλου, την προσεχή Δευτέρα, η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, θα λάβει μέρος στην εορτή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Π.Ε.Α.Κ. Πατρών, στο κλειστό Γυμναστήριο ‘’Κουκούλι’’, στις 7 το απόγευμα. Θα διευθύνει η Δήμητρα Πίτσου- Διαμαντοπούλου, ενώ πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά.