Στις 31 Ιανουαρίου στη χώρα μας η ταινία «Η Αρχή της Ισότητας – On the Basis of sex»

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ η ταινία «Η Αρχή της Ισότητας – On the Basis of sex», που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Η σκηνοθεσία της Αμερικάνικης αυτής ταινίας είναι της Mimi Leder (“Deep Impact,” “The Leftovers”).

Σενάριο: Daniel Stiepleman

Παίζουν οι: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Jack Reynor, Cailee Spaeny.

Σύνοψη:

Η ταινία παρουσιάζει την πραγματική ιστορία της Ruth Bader Ginsburg, μιας αγωνίστριας δικηγόρου και νέας μητέρας που αντιμετώπισε πολλές αντιξοότητες αλλά και μια σειρά από εμπόδια στον αγώνα της για ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η Ρουθ αναλαμβάνει μια επαναστατική φορολογική υπόθεση μαζί με τον σύζυγό της δικηγόρο Martin Ginsburg, με την ελπίδα ότι θα αλλάξει ο τρόπος που τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν τις σεξουαλικές διακρίσεις και η καριέρα της θα αλλάξει τελείως πορεία. Η ιδιαίτερα σεβαστή στο Αμερικανικό κοινό και πολιτικοδικαστικό κόσμο, Ruth Bader Ginsburg - Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπουργκ στις 10 Αυγούστου του 1993 μετά από σχετική πρόταση – ανάθεση από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ορκίστηκε μέλος στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

H ταινία που αναμένεται να προβληθεί και στην Πάτρα, έχει ήδη κάνει εισπράξεις περίπου 18 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Διαβάστε ακόμα:

Έρχεται το νέο χρόνο η ταινία "Η Αρχή της Ισότητας" για την Γκίνσμπουργκ - μορφή του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ