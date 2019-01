Πάτρα: Γιορτάστηκαν τα 95 χρόνια του ομίλου Inner Wheel -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση, με τη συμμετοχή 450 συμπολιτών που έγινε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στο Beer Bar Q, ο όμιλος Inner Wheel Patra Europea γιόρτασε την 95η επέτειο από την Ίδρυση του Inner Wheel και έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του ομίλου για το νέο έτος 2019. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ηλίας Γκοτσόπουλος, Σπύρος Πολίτης, Ήρα Κουρή και Βίβιαν Σαμούρη, πολιτευτές, άτομα από διάφορες Διευθύνσεις του Δήμου Πατρέων καθώς και σύσσωμο το Διοικητικό Τμήμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κα Κατερίνα Γεροπαναγιώτη έστειλε τις ευχές της.

Παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι όλων σχεδόν των εθελοντικών Φορέων και Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από τη Χρυσούλα Στεφανάκη, το Τζώνη Ανδριόπουλο και το συγκρότημα 15 50.

Σκοπός της Εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση του κοινωνικού προγράμματος του ομίλου που είναι: «Caring for Children with Down Syndrome», «Φροντίδα για τα Παιδιά με Σύνδρομο Down».