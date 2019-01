Αεροπειρατεία με δεκάδες ομήρους στη Σιβηρία- Αυτός είναι ο 41χρονος δράστης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη Σιβηρία όπου σημειώθηκε αεροπειρατεία σε πτήση της Aeroflot. Ο δράστης, που συνελήφθη από τις αρχές, κρατούσε ομήρους τους 69 επιβάτες και το επταμελές πλήρωμα της πτήσης SU1515.

Τελικώς το αεροπλάνο τύπου Boeing 737 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Khanty-Mansiysk, 240 χιλιόμετρα από τον προορισμό του στη Μόσχα, και στο αεροδρόμιο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις (δέκα κλιμάκια) για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

