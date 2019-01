Ασταμάτητος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νίκησε τον Αγκούτ, πέρασε στους 4 του Australian Open και βλέπει μπροστά του ... τελικό!ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ασταμάτητος είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που με μια νέα συγκλονιστική εμφάνιση προσπέρασε και το σκοπελο του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και πέρασε στους «4» του Australian Open, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Έλληνας τενίστας δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα αφού βρέθηκε να χάνει με 2-0 games, ωστόσο στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένος και με 2 break στο σερβίς του Ισπανού τενίστα κατάφερε να κερδίσει το πρώτο σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ ο Μπαουτίστα Αγκούτ κέρδισε 6-4. Αυτό ήταν και το μοναδικό που πήρε στο παιχνίδι. Στο τρίτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να βρέθηκε και πάλι πίσω με 2 σετ, με μια αντεπίθεση διαρκείας όμως κατάφερε και κέρδισε με 6-4 games.

Το τέταρτο και τελευταίο σετ πήγε στο tie break, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κερδίζει με 7-6 και να παίρνει την μεγάλη πρόκριση για την επόμενη φάση του Australian Open.

Αντίπαλός του στον αγώνα με τον οποίο θα διεκδικήσει πρόκριση στον μεγάλο τελικό θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ (Ισπανία, Νο2) και τον Φράνσες Τιαφόε (ΗΠΑ, Νο39).

Πλέον έχει κερδίσει μίνιμουμ 809.000 ευρώ, ενώ αν καταφέρει να φτάσει στον τελικό θα πάρει κερδίζοντας τον τίτλο 3,6 εκατ. ευρώ και αν χάσει 1,84 εκατ. ευρώ! Στην ως τώρα καριέρα του ο Τσιτσιπάς μέχρι τώρα έχει κερδίσει (σύμφωνα με στοιχεία της ATP) 2,59 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδά του από το τρέχον Αυστραλιανό Open.

«Ζω το όνειρό μου. Νομίζω ότι είναι παραμύθι, αλλά είναι απλά η αλήθεια. Όταν έλεγα στην αρχή της χρονιάς πως ένας από τους στόχους μου είναι να πάω στην ημιτελική φάση ενός Grand Slam, νόμιζα ότι είμαι τρελός, αλλά να που έγινε», τόνισε ο Στέφανος στη συνέντευξή του μέσα από το court, μετά τη λήξη του αγώνα.