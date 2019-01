Πάτρα: Ρεσιτάλ πιάνου της Μυρσίνης Καλλέ

Ρεσιτάλ πιάνου της Μυρσίνης Καλλέ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών στην οδό Αράτου 23.

Το ρεσιτάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εξετάσεων, για την απόκτηση από την Μυρσίνη Καλλέ πτυχίου (τάξη Γκ. Μποτίνη),από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών και θα ακουστούν έργα των: J.S Bach ,W.A. Mozart, F. Chopin, L.V. Beethoven, F. Liszt, M. Moszkowski, S. Prokofiev, Μ. Χατζιδάκι, E.Grieg.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

J.S Bach

Prelude and Fugue No. 1 in C major, BWV 846

W.A. Mozart

Fantasia in D minor K397

F. Chopin

Etude Op. 10 No. 12 "Revolutionary"

L.V. Beethoven

Piano Sonata No. 14 "Moonlight"

I Adagio sostenuto

II Allegretto

III Presto agitato

F. Liszt

Love Dream (Liebestraum), S. 541 No. 3

M. Moszkowski

Etude in A flat Op.72 No.11

S. Prokofiev

"Suggestion Diabolique" op. 4 no. 4

Μ. Χατζιδάκις

Συνομιλία με τον Σεργκέι Προκόφιεφ

E.Grieg

Piano Concerto in A minor Op. 16.

I Allegro Molto Moderato.