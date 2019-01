Έσβησε η βραβευμένη με Πούλιτζερ Αμερικανίδα ποιήτρια Mary Oliver

Η αγαπητή Αμερικανίδα ποιήτρια Mary Oliver που έχει τιμηθεί με το βραβείο Pulitzer Prize και με το Εθνικό βραβείο λογοτεχνίας - National Book Award, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 σε ηλικία 83 ετών, στο σπίτι της στην Φλόριντα – Florida των ΗΠΑ, όπως έγραψε το Entertainment Weekly, απ’ όπου και η φωτ που είναι Getty Images.

Tα ποιήματα της Oliver που συχνά άγγιζαν με ξεχωριστό τρόπο θέματα της φύσης και της πνευματικότητας ήσαν διαποτισμένα από μία σαγήνη και αισιοδοξία, μία ολοφάνερη αποδοχή του σύμπαντος. Εθεωρείτο από τις πλέον αγαπητές ποιήτριες στην Αμερική και η είδηση του θανάτου της προξένησε ιδιαίτερη θλίψη και λύπη.

Συγγραφείς και αναγνώστες μόλις πληροφορήθηκαν το δυσάρεστο νέο άρχισαν να γράφουν πένθιμα σχόλια και να αποχαιρετούν την Όλιβερ online, ενώ πολλοί ανήρτησαν και χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ποιήματα της.

«Tell me, what is it you plan to do / with your one wild and precious life?” – «Πες μου τι σχεδιάζεις να κάνεις / με την μοναδική άγρια και πολύτιμη ζωή σου;».

Το 2007 οι New York Times είχαν χαρακτηρίσει την εκλιπούσα λογοτέχνιδα ως «μακράν την ποιήτρια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη χώρα». Είχε γεννηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου του 1935, στο Maple Heights, της πολιτείας του Ohio.