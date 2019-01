Ο Μακόλει Κάλκιν μίλησε για τη σχέση του με τον Μάικλ Τζάκσον

Για τη σχέση που είχε με τον Μάικλ Τζάκσον μίλησε ο ηθοποιός Μακόλει Κόλκιν. Ο ίδιος δηλώνει πως καταλαβαίνει την περιέργεια του κόσμου για τη φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον και επιμένει ότι ήταν αρκετά φυσιολογική.

«Είναι μια από τις φιλίες μου που οι άνθρωποι αμφισβητούν, μόνο και μόνο επειδή ήταν ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο»

Σε μια εκπομπή του «Inside of You With Michael Rosenbaum» ο Κόλκιν μίλησε για το πώς ο «βασιλιάς της ποπ» τον πήρε υπό την προστασία τους όταν εκείνος ενώ ήταν ακόμη παιδί... είχε ήδη γίνει σταρ!

Σύμφωνα με όσα είπε, ο Μάικλ Τζάκσον τον πλησίασε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 επειδή ο τραγουδιστής αισθάνονταν μια σύνδεσή μαζί του καθώς και εκείνος έγινε διάσημος ως παιδί με τους Jackson Five. «Θα ήταν εύκολο να πω ότι ήταν παράξενο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ήταν, γιατί είχε νόημα. Τελικά, ήμασταν φίλοι», είπε ο Κόλκιν.

Η φιλία τους ήρθε στο προσκήνιο όταν ο Τζάκσον είχε δικαστεί το 2005 με κατηγορίες που συνδέονταν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου ενώ η διαφορά ηλικίας που είχαν ήταν 22 χρόνια.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009, δεν βρέθηκε ένοχος στις κατηγορίες. «Είναι μια από τις φιλίες μου που οι άνθρωποι αμφισβητούν, μόνο και μόνο επειδή ήταν ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο», δήλωσε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια του podcast.

Περιέγραψε τον Τζάκσον ως «αστείο, ξεκαρδιστικό, γλυκό, τρυφερό και γενναιόδωρο» και είπε ότι πιστεύει ότι του άρεσε το γεγονός ότι ο Κόλκιν δεν εντυπωσιάστηκε με τη φήμη του και τον αντιμετώπιζε σαν κανονικό πρόσωπο.

«Για μένα ήταν τόσο φυσιολογικό. Ξέρω ότι είναι μεγάλη υπόθεση για όλους, αλλά ήταν μια φυσιολογική φιλία», δήλωσε.