Νίνα Λοτσάρη στο thebest:"Μέσα από τη συμμετοχή μου στο καρναβάλι της Πάτρας, κατάλαβα την καλλιτεχνική μου φύση"

Στην τελετή έναρξης του Καρναβαλιού όμως θα απολαύσουμε και την πατρινή performer Λίνα Λοτσάρη η οποία αυτή την περίοδο διανύει μία δημιουργική φάση της καλλιτεχνικής της ζωής καθώς πραγματοποιεί εμφανίσεις στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕ ΛΟΤΣΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ- ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ

Kείμενο- Συνέντευξη: Κωνσταντίνα Τσίχλα

Οι Πατρινοί έχουν μία υπέροχη τρέλα, μοναδική σε όλη την Ελλάδα

«Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μικρή συμμετείχα ως μαζορέτα αλλά και με μπαλέτα στις εκδηλώσεις που γίνονταν.

Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση και ευχαριστώ πολύ τον Δήμο και τους υπεύθυνους της διοργάνωσης που με σκέφτηκαν.

Οι Πατρινοί έχουν μία υπέροχη τρέλα, μοναδική σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι μας ζηλεύουν όλοι γι’ αυτό που ζούμε. Είναι κάτι που μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό» ανέφερε στο thebest.gr λέγοντας μάλιστα πως και οι κόρες έχουν γευτεί αυτή την τρέλα του καρναβαλιού στην Πάτρα.

«Τα παιδιά μου έχουν έρθει αρκετές φορές στο καρναβάλι της Πάτρας, έχουν συμμετάσχει και ξετρελαίνονται με αυτό. Αυτή τη φορά, το συζητάμε λόγω των υποχρεώσεων τους, το αν έρθουν μαζί μου!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το βράδυ του Σαββάτου θα ερμηνεύσω κάποια αγαπημένα τραγούδια και από το διεθνές αλλά και από το ελληνικό ρεπερτόριο. Θα υπάρχουν βέβαια κι άλλοι καλλιτέχνες με τους οποίους θα μοιραστούμε τη σκηνή, όμως εγώ θα «δώσω τη νότα» μίας άλλης εποχής» αποκάλυψε ενώ δεν παρέλειψε να μοιραστεί τις δικές της αναμνήσεις από το καρναβάλι της Πάτρας.

Οι αναμνήσεις μου από το καρναβάλι της Πάτρας είναι πάρα πολύ έντονες γιατί υπήρξα πολύ ενεργό μέλος σε αυτό

«Οι αναμνήσεις μου από το καρναβάλι της Πάτρας είναι πάρα πολύ έντονες γιατί υπήρξα πολύ ενεργό μέλος σε αυτό. Από την ηλικία των 10 ετών αφού ήμουν και μέλος του μπαλέτου της αγαπημένης μου δασκάλας, Κατερίνας Σταυροπούλου.

Κάναμε πολλές εκδηλώσεις τότε για το καρναβάλι, την έναρξη του και το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Στην πλατεία, στους δρόμους… ήταν για εμένα οι πρώτες μου «παραστάσεις».

Εκεί κατάλαβα, και μέσα από τα δρώμενα του καρναβαλιού, την καλλιτεχνική μου φύση. Ήταν η πρώτη μου ευκαιρία να χορεύω και να τραγουδάω…

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία να πω από εκείνα τα χρόνια όμως θυμάμαι πάντα με πόση ανυπομονησία περιμέναμε το καρναβάλι. Ήταν μία δημιουργική περίοδος γιατί εμάς καρναβάλι δεν ήταν ένα δρώμενο.

Ήταν καλλιτεχνική δημιουργία. Ήταν ώρες δουλειάς, ατελείωτες χορογραφίες. Μέσα στην καρδιά μου, το καρναβάλι της Πάτρας είναι ένα από τα πρώτα καλλιτεχνικά πράγματα που έκανα» ανέφερε με νοσταλγία.

Η Νίνα Λοτσάρη μίλησε επίσης στο thebest.gr για τα κριτήρια με τα οποία κάνει τις επιλογές της αλλά και για τις αγωνίες της.

Αυτό που ζητάω είναι να γεμίζει η ψυχή μου μου με ωραία μουσική

«Αυτό που ζητάω είναι να γεμίζει η ψυχή μου μου με ωραία μουσική και να κάνω αυτό που μου επιτάσσει. Μέχρι σήμερα πορεύομαι έχοντας στο μυαλό μου, ακριβώς αυτό. Έχοντας βέβαια και το άγχος να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες του κόσμου.

Γι αυτό προσέχω τις επιλογές μου με τις οποίες δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν σε κάθε εποχή. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι έχω πιάσει ταβάνι, αλλά ανακαλύπτω ότι τα όνειρα είναι ατελείωτα. Από την μία νιώθω πληρότητα από την άλλη αισθάνομαι ότι έχω να κατακτήσω κι άλλες κορυφές».

Όσο για το αν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει την Ελλάδα, «Δεν σκέφτηκα ποτέ να εγκαταλείψω την Ελλάδα γιατί μου έδωσε χώρο σε ένα ρεπερτόριο που δεν γνώριζε. Το διεκδίκησα μέσα στα καλλιτεχνικά δρώμενα» απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

*****

Η Νίνα Λοτσάρη σπούδασε μονωδία στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών και στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1998 παίρνοντας το δίπλωμά της στο κλασσικό τραγούδι και στη μελοδραματική, δίπλα στους διακεκριμένους σολίστες Στέλλα Κούρτη, Παύλο Ράπτη, Έφη Αδειλίνη, Δέσποινα Καμπούρη και Carol Richardson Smith με την οποία έκανε Master class στην Όπερα, με διάκριση από την Ακαδημία του Anovero. Είναι διπλωματούχος στο Flamenco από τη σχολή ARROYO και έχει σπουδάσει υποκριτική στη σχολή του Βασίλη Διαμαντοπούλου και στο «Θέατρο των Αλλαγών».

Έχει πρωταγωνιστήσει στην Εθνική Λυρική Σκηνή στις παραστάσεις: «Απάχηδες των Αθηνών», «Το φιόρο του λεβάντε», «Το κορίτσι της γειτονιάς», «Ο γενικός γραμματέας», «Χριστίνα», «Θυμήσου εκείνα τα χρόνια», «Το μικρόβιο του έρωτα» στην Όπερα «il matrimonio segretto», «Ο βαφτιστικός». Επίσης, ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο στην Όπερα «Αντιγόνη» του Θεόδωρου Στάθη και έχει συνεργαστεί με τις σπουδαιότερες συμφωνικές ορχήστρες. Έχει τραγουδήσει με τους Γιώργο Νταλάρα, Χρήστο Θηβαίο, Μάριο Φραγκούλη, Νότη Μαυρουδή, Στέφανο Κορκολή κ.ά.

Από το 2006 καθιέρωσε τις δικές της variete παραστάσεις: «Jizz», «Copacabana», «Flush Royal», «Vendetta», «Mata Hari», «Bla bla & cha cha cha».

Έχει πολλές δισκογραφικές συμμετοχές και δύο προσωπικά άλμπουμ. Έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές δουλειές και στον κινηματογράφο. Επίσης, στην παράσταση «Αναζητώντας τον Αττίκ» ενσάρκωσε στη σκηνή τη μεγάλη τραγουδίστρια του ελαφρού τραγουδιού Δανάη Στρατηγοπούλου και την περίφημη Κάκια Μένδρη.

Το Μάιο του 2012 τραγούδησε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε πρώτη παγκόσμια στην Όπερα «Opus Elgin, η καταστροφή του Παρθενώνα» στο ρόλο της Θεάς Αφροδίτης και της Μαρίας Κάλλας.

Το 2013 συνεργάστηκε με τη μαέστρο Ευγενία Μανωλίδου σε συναυλίες με θέμα τα τραγούδια του παγκόσμιου κινηματογράφου, με τίτλο «Cinema Paradiso».

Το καλοκαίρι του 2013 συνεργάστηκε με τον μπασίστα και συνθέτη της Jazz Γιώργο Φακανά και τον συνθέτη Μιχάλη Νικολούδη στο half note, στη μουσική παράσταση-αφιέρωμα στη Latin και ethnic μουσική σκηνή με τίτλο «la passion», τον Νοέμβριο του 2013 με τον Τάκη Ζαχαράτο στη μουσική παράσταση «Diamonds are forever» στο καζίνο της Θεσσαλονίκης.

Έχει πρωταγωνιστεί στην μουσική κωμωδία των Γιώργου Βάλαρη και Στέλιου Παπαδόπουλου «Η Μαμά είπε μη» το 2014.

Το 2015 ανέβασε την variete παράσταση «Dynasty the Show» με τον Παναγιώτη Πετράκη. Ενώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου συμμετείχε στην περιοδεία της μουσικής παράστασης «Μέρες ραδιοφώνου».

Το 2016 πρωταγωνίστησε στο «Cabaret Chaotique» σε συνεργασία με τους Opera Chaotique και την pop τραγουδίστρια Demy.

Μερικά από τα προτεινόμενα έργα και ρόλους που μπορεί να ερμηνεύσει: Kiss me Kate (Lilly Vanesi), Chicago (Velma&Roxy), Victor Victoria, Cabaret, My fair lady, Evita, Les Miserable, Phantom of the opera, West side story (Maria, Anita), King and I, Beauty and the beast, The Producers, Notre Dame, Camelot, Grease, Jesus Christ Superstar (Magdalena), Kiss of the spider woman, Gentlemen prefer blondes, Carusel, Showboat, We will rock you, Sweet charity, Jeckyl and Hyde, Nine, Moulin Rouge.