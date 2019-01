Θλίψη στο Χόλυγουντ – Έσβησε η Κάρολ Τσάνινγκ σε ηλικία 98 ετών

Ηθοποιός σχεδόν από κούνια, η Aμερικανίδα Κάρολ Τσάνινγκ που είχε γεννηθεί στις 31 Ιανουαρίου του 1921 στο Σιάτλ των ΗΠΑ, έφυγε από τη ζωή στις 15/1/2019 σε ηλικία 98 ετών. Η εκλιπούσα καλλιτέχνιδα, aπό τις μακροβιότερες σταρ του Broadway, έκανε από μικρή μιμήσεις των γονιών και των συμμαθητών της, τραγουδούσε και χόρευε, πράγματα που αργότερα θα την έκαναν διάσημη στην σκηνή και την οθόνη.

Όπως έλεγε η ίδια, δεν υπήρξε κανένα είδος θεάματος που να μην εξερεύνησε αφού έκανε οντισιόν για τα «πάντα και τους πάντες» πριν αρχίσει να παίζει μικρούς ρόλους σε καλοκαιρινά θέατρα σε θέρετρα για να προχωρήσει στη συνέχεια στο Broadway.

Το 1949 κέρδισε έναν από τους βασικούς ρόλους στο θεατρικό ανέβασμα του «Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθές», αλλά είδε τον ρόλο να πηγαίνει στην Μέριλιν Μονρόε στην κινηματογραφική εκδοχή του έργου.

Κάτι που συνέβη ξανά με το «Hello Dolly», όταν μετά από 5000 παραστάσεις στην σκηνή, ο ρόλος στην κινηματογραφική ταινία του 1969 πήγε στην σούπερ σταρ Μπάρμπρα Στρέιζαντ. «Ένιωσα σαν κάποιος να είχε απαγάγει το μωρό μου» έλεγε η Κάρολ Τσάνινγκ, αλλά η απόρριψη δεν την σταμάτησε από το συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο θέατρο, την τηλεόραση και το σινεμά, όπως ανέφερε στην ανάρτηση του το flix.gr.

Ένας από τους πιο γνωστούς κινηματογραφικούς της ρόλους κι αυτός που της έφερε τη μόνη της υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ ήταν στο «Thoroughly Modern Millie» του 1968, όπου υποδύθηκε μια τραγουδίστρια ενός νάιτ κλαμπ με μια φωνή που διέτρεχε τις οκτάβες με χαρακτηριστική ευκολία και την συνήθεια να λέει κάθε τόσο «raspberries!».

Το 1966 κέρδισε ένα βραβείο Emmy για το «An Evening With Carol Channing» ενώ στην τηλεοπτική της καριέρα μετρά δεκάδες ρόλους σε σειρές όπως τα «Magnum, P.I.», «Τouched by an Angel», «The Drew Carey Show», «The Love Boat», ακόμη και το «Family Guy».

Η είδηση του θανάτου της προξένησε συγκίνηση.