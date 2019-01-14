Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/1/2019 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ)
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΘΕΟΦΑΝΙΑ,
ΣΟΦΙΑ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ,
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΗΛ. ΚΙΤΣΑΝΟΥ
ΜΑΙΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-01-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 ΜΜ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ , ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα Τηλ. 2610.324855, 2610.324838
Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίο τηλ. 2610. 326842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΧΡ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 – 01 – 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 448).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΩΡΑ 3.30 ΜΜ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: MINA & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ,
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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