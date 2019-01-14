Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

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ΚΗΔΕΙΑ

 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ     ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/1/2019 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ)

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  :   ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΘΕΟΦΑΝΙΑ,

ΣΟΦΙΑ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ,

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΗΛ. ΚΙΤΣΑΝΟΥ

ΜΑΙΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-01-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 ΜΜ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ , ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα Τηλ. 2610.324855, 2610.324838

Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίο τηλ. 2610. 326842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΧΡ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 – 01 – 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 448).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΩΡΑ 3.30 ΜΜ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: MINA & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ,

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 14/01/2019 13:24

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/514421?skip_cache=yes

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