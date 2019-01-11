Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

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KΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΥΤΡΑ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/1/2019 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ (ΧΗΡΑ) ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΤΙΝΑΚΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873,

Κιν. 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤ.ΚΑΚΚΑΒΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΕΤΩΝ 83

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΚΑΒΑΡΑΣ

 

 

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΗΝΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΕΛΠΙΔΑ

 

 

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝ. ΓΑΖΕΤΑ

ΕΤΩΝ 63

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ,ΜΑΡΙΛΕΝΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΜΥΡΝΗ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΓΙΝΟΥ,

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΖΕΤΑ,ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ

 

 

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 11/01/2019 14:49

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/514087

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