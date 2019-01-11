Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

KΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΥΤΡΑ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/1/2019 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ (ΧΗΡΑ) ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΤΙΝΑΚΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873,
Κιν. 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤ.ΚΑΚΚΑΒΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΕΤΩΝ 83
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΚΑΒΑΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΗΝΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΕΛΠΙΔΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝ. ΓΑΖΕΤΑ
ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ,ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΜΥΡΝΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΓΙΝΟΥ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΖΕΤΑ,ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]