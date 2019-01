Αυτές είναι οι 100 πιο όμορφα φωτογραφημένες ταινίες στην ιστορία του σινεμά

Οι λίστες με τις καλύτερες ταινίες και μάλιστα όλων των εποχών πάντοτε μας αρέσουν και «ξυπνούν» το σινεφίλ ένστικτο μας.

Όπως είδαμε σε ανάρτηση του flix.gr, η Ένωση Αμερικανών Διευθυντών Φωτογραφίας - American Society of Cinematographers που ιδρύθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1919, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια που συμπληρώνει φέτος, δημοσίευσε τη λίστα με τις 100 πιο όμορφες ταινίες (με την αρτιότερη και ωραιότερη διεύθυνση φωτογραφίας) έτσι όπως τις ψήφισαν τα μέλη της.

Ανάμεσά τους θα βρείτε ελάχιστα μόνο φιλμ του παγκόσμιου κινηματογράφου ενώ θα παρατηρήσετε προτιμήσεις σε συγκεκριμένους φωτογράφους αλλά και συνεργασίες φωτογράφων με σκηνοθέτες που έγραψαν ιστορία. Δίπλα στην κάθε ταινία φιγουράρει & το όνομα του Διευθυντή Φωτογραφίας της.

Στην 1η θέση είναι ο «Λώρενς της Αραβίας» όπου έπαιζε ο σπουδαίος Πίτερ Ο’ Τουλ ενώ ακολουθεί το «Blade Runner» με τον Χάρισον Φορντ το 1982 και 3ο το «Αποκάλυψη τώρα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1979.

Η λίστα έχει ως εξής:

1. Lawrence of Arabia (1962, Φρέντι Γιάνγκ)

2. Blade Runner (1982, Τζόρνταν Κρόνενγουεθ)

3. Apocalypse Now! (1979, Βιτόριο Στοράρο)

4. Citizen Kane (1941, Γρκγκ Τόλαντ)

5. The Godfather - Ο Νονός (1972, Γκόρντον Γουίλις)

6. Raging Bull (1980, Μάικλ Τσάπμαν)

7. The Conformist (1970, Βιτόριο Στοράρο)

8. Days of Heaven (1978, Νέστορ Αλμέντρος)

9. 2001: A Space Odyssey (1968, Τζέφρι Ανσγουορθ, Τζον Αλκοτ)

10. The French Connection (1971, Οουεν Ρόιζμαν)

Ακολουθούν οι υπόλοιπες ταινίες της λίστας από το νούμερο 11 μέχρι και το 100:

Metropolis (1927, Καρλ Φριούντ)

Napoleon (1927, Λεόνς-Ανρί Μπουρέλ, Τζουλς Κρούγκερ, Τζόζεφ-Λούις Μουντβίλερ)

Sunrise (1927, Τσαρλς Ρόσερ, Καρλ Στρους)

Gone with the Wind (1939, Ερνεστ Χάλερ)

The Wizard of Oz (1939, Χάρολντ Ρόσον)

The Grapes of Wrath (1940, Γκρεγκ Τόλαντ)

How Green Was My Valley (1941, Αρθουρ Σ. Μίλερ)

Casablanca (1942, Αρθουρ Εντεσον)

The Magnificent Ambersons (1942, Στάνλεϊ Κορτέζ)

Black Narcissus (1947, Τζακ Κάρντιφ)

The Bicycle Thief (1948, Κάρλο Μοντουόρι)

The Red Shoes (1948, Τζακ Κάρντιφ)

The Third Man (1949, Ρόμπερτ Κράσκερ)

Rashomon (1950, Καζούο Μιγιαγκάουα)

Sunset Boulevard (1950, Τζον Σέιτζ)

On the Waterfront (1954, Μπόρις Κάουφμαν)

Seven Samurai (1954, Ασακάζου Νακάι)

The Night of the Hunter (1955, Στάνλεϊ Κορτέζ)

The Searchers (1956, Γουίντον Σ. Χος)

Bridge on the River Kwai (1957, Τζακ Χίλγιαρντ)

Touch of Evil (1958, Ράσελ Μέτι)

Vertigo (1958, Ρόμπερτ Μπέρκς)

North by Northwest (1959, Ρόμπερτ Μπέρκς)

Breathless (1960, Ραούλ Κουτάρ)

Last Year at Marienbad (1961, Σάσα Βιερνί)

8 ½ (1963, Τζιάνι Ντι Βενάνζο)

Hud (1963, Τζέιμς Γουόνγκ Χάου)

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964, Γκίλμπερτ Τέιλορ)

I Am Cuba (1964, Σεργκέι Ουρουσέφσκι)

Doctor Zhivago (1965, Φρέντι Γιάνγκ)

The Battle of Algiers (1966, Μαρτσέλο Γκάτι)

Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966, Χάσκελ Γουέξλερ)

Cool Hand Luke (1967, Κόνραντ Χολ)

The Graduate (1967), shot by Robert Surtees, ASC

In Cold Blood (1967, Κόνραντ Χολ)

Once Upon a Time in the West (1968, Τονίνο Ντέλι Κόλι)

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969, Κόνραντ Χολ)

The Wild Bunch (1969, Λουσιέν Μπάλαρντ)

A Clockwork Orange (1971, Τζον Αλκοτ)

Klute (1971, Γκόρντον Γουίλις)

The Last Picture Show (1971, Ρόμπερτ Σούρτις)

McCabe and Mrs. Miller (1971, Βίλμος Ζίγκμοντ)

Cabaret (1972, Τζέφρι Ανσγουορθ)

Last Tango in Paris (1972, Βιτόριο Στοράρο)

The Exorcist (1973, Οουεν Ρόιζμαν)

Chinatown (1974, Τζον Αλόνζο)

The Godfather: Part II (1974, Γκόρντον Γουίλις)

Barry Lyndon (1975), shot by John Alcott, BSC

One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975, Χάσκελ Γουέξλερ)

All the President's Men (1976, Γκόρντον Γουίλις)

Taxi Driver (1976, Μάικλ Τσάπμαν)

Close Encounters of the Third Kind (1977, Βίλμος Ζίγκμοντ)

The Duellists (1977, Φρανκ Τάιντι), shot by Frank Tidy, BSC

The Deer Hunter (1978, Βίλμος Ζίγκμοντ)

Alien (1979, Ντέρεκ Βάνλιντ)

All that Jazz (1979, Τζιουζέπε Ροτούνο)

Being There (1979, Καλέμπ Ντεσανέλ)

The Black Stallion (1979, Καλέμπ Ντεσανέλ)

Manhattan (1979, Γκόρντον Γουίλις)

The Shining (1980, Τζον Αλκοτ)

Chariots of Fire (1981, Ντέιβιντ Γουάτκιν)

Das Boot (1981, Γιοστ Βακάνο)

Reds (1981, Βιτόριο Στοράρο)

Fanny and Alexander (1982, Σβεν Νίκβιστ)

The Right Stuff (1983, Καλέμπ Ντεσανέλ)

Amadeus (1984, Μιροσλάβ Οντριτσεκ)

The Natural (1984, Καλέμπ Ντεσανέλ)

Paris, Texas (1984, Ρόμπι Μίλερ)

Brazil (1985, Ρότζερ Πρατ)

The Mission (1986, Κρις Μέντζες)

Empire of the Sun (1987, Αλεν Ντάβιο)

The Last Emperor (1987, Βιτόριο Στοράρο)

Wings of Desire (1987, Χένρι Αλεκάν)

Mississippi Burning (1988, Πίτερ Μπιζιού)

JFK (1991, Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον)

Raise the Red Lantern (1991, Λουν Γιάνγκ)

Unforgiven (1992, Τζακ Γκριν)

Baraka (1992, Ρον Φρίκε)

Schindler's List (1993, Γιάνους Καμίνσκι)

Searching For Bobby Fischer (1993, Κόνραντ Χολ)

Trois Coulieurs: Bleu (Three Colours: Blue; 1993, Σλαβομίρ Ιντζιακ)

The Shawshank Redemption (1994, Ρότζερ Ντίκινς)

Seven (1995, Ντάριους Κόντζι)

The English Patient (1996, Τζον Σιλ)

L. A. Confidential (1997, Ντάντε Σπινότι)

Saving Private Ryan (1998, Γιάνους Καμίνσκι)

The Thin Red Line (1998, Τζον Τολ)

American Beauty (1999, Κόνραντ Χολ)

The Matrix (1999, Μπιλ Πόουπ)

In the Mood for Love (2000, Κρίστοφερ Ντόιλ).