Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

KΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΥΤΡΑ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/1/2019 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ (ΧΗΡΑ) ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΤΙΝΑΚΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873,
Κιν. 6932318103
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