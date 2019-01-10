Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες


Μοιραστείτε το άρθρο:


Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 Κηδείες
 

KΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΥΤΡΑ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/1/2019 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ (ΧΗΡΑ) ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΤΙΝΑΚΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873,

Κιν. 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 10/01/2019 19:51

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/513986

thebest.gr © 2019

Life&the City
O Kαναδός ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς είναι το νέο πρόσωπο ανδρικού αρώματοςΘα διαφημίσει το άρωμα Armani Code του Ιταλικού οίκου μόδας Armani
O Kαναδός ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς είναι το νέο πρόσωπο ανδρικού αρώματος
Αθλητισμός
twitter.com/nbaΠέρασμα... πρωταθλητών, των "Ελαφιών" από το Χιούστον
Σπάει όλα τα ρεκόρ ο Αντετοκούνμπο που οδηγεί τους Μπακς στην κορυφή-ΒΙΝΤΕΟ
Culture
Πάτρα: Ο Κώστας Μακρής την Κυριακή στο Royal με την "Αρπαγή απ' το χαρέμι" Μία παράσταση καραγκιόζη για μικρούς και μεγάλους
Πάτρα: Ο Κώστας Μακρής την Κυριακή στο Royal με την "Αρπαγή απ' το χαρέμι"


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
Ανοιχτές προσκλήσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική ΕλλάδαΣτόχος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αποτελέσει πρότυπο ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
Ανοιχτές προσκλήσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Ελλάδα
Κοινωνία
Ζάκυνθος: Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας ΡίχτερΔεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές
Ζάκυνθος: Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Αγορά
Ανάσα για πολλούς ασφαλισμένους - Νέα ρύθμιση με 120 δόσεις για όλους και “κούρεμα” 70% για οφειλές Τα σημεία- κλειδιά
Ανάσα για πολλούς ασφαλισμένους - Νέα ρύθμιση με 120 δόσεις για όλους και “κούρεμα” 70% για οφειλές



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: Απείλησε με όπλο υπαλλήλους του Εντελβάις- Τις έκλεισε στην αποθήκη κι άρπαξε χρήματα- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: Απείλησε με όπλο υπαλλήλους του Εντελβάις- Τις έκλεισε στην αποθήκη κι άρπαξε χρήματα- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Με τα ρούχα του στη θάλασσα βρέθηκε ο νεκρός άνδρας - Μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο του Ρίου - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Με τα ρούχα του στη θάλασσα βρέθηκε ο νεκρός άνδρας - Μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο του Ρίου - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Πάτρα: Βγήκε στη σύνταξη ο γιατρός-γαστρεντερολόγος Βαγγέλης Κατσακούλης Πάτρα: Βγήκε στη σύνταξη ο γιατρός-γαστρεντερολόγος Βαγγέλης Κατσακούλης
Σε εξέλιξη η "Υπατία" - Κατολίσθηση στον Καταρράκτη Αχαΐας - Η πορεία του καιρού στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα Σε εξέλιξη η "Υπατία" - Κατολίσθηση στον Καταρράκτη Αχαΐας - Η πορεία του καιρού στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα
Αυτά τα σχολεία της Αχαΐας αποκτούν σχολικό ψυχολόγο - Ποιος ο ρόλος του στη διαχείριση "ενδοσχολικών κρίσεων" Αυτά τα σχολεία της Αχαΐας αποκτούν σχολικό ψυχολόγο - Ποιος ο ρόλος του στη διαχείριση "ενδοσχολικών κρίσεων"
Ξεπέρασε κάθε όριο ο Αμβρόσιος – Έβγαλε βιβλίο με φωτογραφία-κολλάζ του Τσίπρα να τον πηγαίνουν τέσσερις… Ξεπέρασε κάθε όριο ο Αμβρόσιος – Έβγαλε βιβλίο με φωτογραφία-κολλάζ του Τσίπρα να τον πηγαίνουν τέσσερις…
Ο Φάκαλος του '80 στην Πάτρα, το πολύχρωμο τουριστικό, τα παγωτά, οι φραπέδες και οι...καμπάνες Ο Φάκαλος του '80 στην Πάτρα, το πολύχρωμο τουριστικό, τα παγωτά, οι φραπέδες και οι...καμπάνες
Γνωστό μοντέλο βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του Γνωστό μοντέλο βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του
Αίγιο: Βρέθηκαν τυχαία τα οστά του ευεργέτη του ’21 Ανδρέα Λόντου Αίγιο: Βρέθηκαν τυχαία τα οστά του ευεργέτη του ’21 Ανδρέα Λόντου
Το κλειστό κύκλωμα "έχει" τον ληστή του ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα - Το προφίλ του Το κλειστό κύκλωμα "έχει" τον ληστή του ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα - Το προφίλ του