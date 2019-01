Πάτρα: Η "Επιστροφή του Μπεν" και το "Πράσινο Βιβλίο" από Πέμπτη στο Πάνθεον

Δύο νέες ταινίες συνθέτουν το πρόγραμμα της 2ης αίθουσας του Πάνθεον την καινούρια κινηματογραφική εβδομάδα, από την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 έως και την Τετάρτη 16/1.

Στην προβολή των 19:30 (Τετάρτη 16/1 στις 18:00) θ’ αρχίσει να παίζεται η κοινωνική ταινία «Η Επιστροφή του Μπεν – Ben is back» σε σκηνοθεσία του Peter Hedges που κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες στις 10/1 σε διανομή της Feelgood.

Πρωταγωνιστούν η Julia Roberts και ο Lucas Hedges.

Διάρκεια: 1 ώρα και 43 λεπτά.

Ο 19χρονος, εθισμένος στις ουσίες, Ben Burns (Lucas Hedges) επιστρέφει απροσδόκητα στο πατρικό του, την παραμονή των Χριστουγέννων. Η Holly, μητέρα του Ben (Julia Roberts) νοιώθει ανακούφιση, αλλά παράλληλα, ανήσυχη με την κατάσταση υγείας του. Μετά από ένα ταραχώδες 24ωρο, μυστικά έρχονται στην επιφάνεια, μα η μητρική αγάπη αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά, ικανή να νικήσει και να κρατήσει ασφαλή τον Ben.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο περασμένο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο και ξεκίνησε να προβάλλεται στις ΗΠΑ στις 7 Δεκεμβρίου 2018. Το φιλμ έχει λάβει κυρίως θετικές κριτικές (έχει 79% στο rotten tomatoes).

O 22χρονος Lucas Hedges που είχε προταθεί για Όσκαρ β’ ανδρικού για το δραματικό φιλμ «Manchester by the sea» του Κένεθ Λόνεργκαν, υποδύθηκε φέτος έναν νεαρό gay που η οικογένεια του τον έβαλε σε θεραπευτικό πρόγραμμα επανόρθωσης στην ταινία «Boy Erased» σε σκηνοθεσία Τζόελ Έντγκερτον ενώ κάνει ένα νεαρό εθισμένο στη χρήση ναρκωτικών ουσιών στο «Ben Is Back» όπου λέγεται πως είναι συνταρακτική η ερμηνεία της Τζούλια Ρόμπερτς ως η μητέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ταινία «Η Επιστροφή του Μπεν» την έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο Πίτερ Χέτζες που είναι ο πατέρας του ταλαντούχου ηθοποιού Λούκας Χέτζες. Για το ρόλο του στο «Βen is back» ο Lucas Hedges ήταν υποψήφιος για την Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe στην κατηγορία του α’ ανδρικού σε δράμα.

Στην βραδινή προβολή των 21:30 (Τετάρτη 16/1 στις 19:30) στην 2η αίθουσα του Πάνθεον θα παιχθεί από την Πέμπτη 10/1 το φιλμ «Green Book – Το Πράσινο Βιβλίο» σε σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι που τιμήθηκε με 3 Χρυσές Σφαίρες, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ.

Ο Βίγκο Μόρτενσεν ήταν υποψήφιος στον α’ ανδρικό ρόλο, κάτι που αναμένεται να επαναληφθεί στα ερχόμενα Όσκαρ ενώ ο μαύρος ηθοποιός Μαχερσάλα Αλί κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα καλύτερου β’ανδρικού ρόλου.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα Αλί, Λίντα Καρντελίνι, Πι Τζέι Μπερν, Ντιμίταρ Μάρινοφ, Σεμπαστιάν Μανισκάλκο.

Διάρκεια: 130 λεπτά

Είδος ταινίας: κοινωνικό.

Περίληψη

1960. O Tony Lip, πορτιέρης από μία Ιταλο-αμερικανική γειτονιά του Bronx, προσλαμβάνεται ως οδηγός του Dr. Don Shirley, ενός παγκοσμίου φήμης αφροαμερικάνου πιανίστα, για να τον συνοδεύσει σε μία περιοδεία από το Manhattan στον βαθύ Αμερικάνικο Νότο. Θα πρέπει να κινηθούν στηριζόμενοι στο «Πράσινο Βιβλίο», που θα τους υποδείξει τα ελάχιστα καταλύματα, εστιατόρια, κ.α. που ήταν τότε ασφαλή για τους Αφροαμερικανούς.

Συναντούν τον ρατσισμό, διάφορους κινδύνους – αλλά και ανθρωπιά και αναγκάζονται να βάλλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να επιβιώσουν σε μία διαδρομή ζωής.

Πρόκειται για αληθινή ιστορία. Η θριαμβευτική πορεία του φιλμ ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Φεστιβάλ του Τορόντο όπου και κέρδισε το βραβείο του κοινού. Εκ των παραγωγών είναι και η μαύρη ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ Οκτάβια Σπένσερ. Όσοι το έχουν δει κάνουν λόγο για μία τρυφερή και με χιούμορ ταινία που σου αφήνει μία υπέροχη αίσθηση στο τέλος.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ