Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΕΛΑ - ΕΤΩΝ 62
Κηδεύουμε την Πέμπτη 10/1/2019 & ώρα 12 μεσ. στον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Λεύκας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΕΡΕΥΣ) ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΕΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν. 6932318103, fax 2610 340871,
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΘΗΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ
ΕΤΩΝ 97
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΑΪΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑ, ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΤΣΕΛΕΠΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ. 2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]