Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΕΛΑ -  ΕΤΩΝ 62

Κηδεύουμε την Πέμπτη 10/1/2019 & ώρα 12 μεσ. στον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Λεύκας Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΕΡΕΥΣ) ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΕΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν. 6932318103, fax 2610 340871,

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΘΗΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ

ΕΤΩΝ 97

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΑΪΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑ, ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΤΣΕΛΕΠΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ. 2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


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Τυπώθηκε: 09/01/2019 20:13

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