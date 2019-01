Ο Γιώργος Λάνθιμος δεν μπόρεσε να προταθεί από το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών

To Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών - The Directors Guild of America ανακοίνωσε την φετινή 5άδα των υποψηφίων καλύτερων σκηνοθετών της χρονιάς και δυστυχώς δεν είναι ανάμεσα τους ο Έλληνας διεθνής σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος παρότι λογίζεται μεγάλο φαβορί και η ταινία του «Η Ευνοούμενη – The Favourite» έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές και οδεύει προς κάποιες σημαντικές υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ.

Όπως διαβάσαμε στην ανάρτηση του thewrap.com, οι 5 που έλαβαν την πολυπόθητη υποψηφιότητα από το σωματείο τους είναι ο ηθοποιός Bradley Cooper για την 1η του σκηνοθετική προσπάθεια, το «A Star is born – Ένα αστέρι γεννιέται», ο Μεξικανός Alfonso Cuarón για το «Roma», ο Peter Farrelly για το «Πράσινο Βιβλίο» που από την Πέμπτη 10/1 ξεκινά να προβάλλεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, ο μαύρος σκηνοθέτης Spike Lee για το “BlacKkKlansman” και ο Adam McKay για το κάπως αμφιλεγόμενο «Vice, Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία» που επίσης παίζεται αυτές τις μέρες στην Πάτρα.

Ο Spike Lee για το “BlacKkKlansman” που είχε παιχθεί για μία εβδομάδα αρχές Οκτωβρίου στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στην Πάτρα, είναι μόλις ο 5ος μαύρος σκηνοθέτης υποψήφιος για το βραβείο του Σωματείου στην ιστορία του. Μάλιστα όπως αναφέρει το thewrap.com, και οι 5 μαύροι Αμερικανοί σκηνοθέτες κέρδισαν υποψηφιότητα τη τελευταία δεκαετία, αρχίζοντας από τον Lee Daniels το 2010 και περνώντας στη συνέχεια στον Steve McQueen του «12 Χρόνια σκλάβος» το 2014, τον Barry Jenkins του «Moonlight» το 2017 και πέρυσι τον Jordan Peele με το θρίλερ «Τρέξε!».

Ο σκηνοθέτης του “Black Panther” Ryan Coogler ήταν επίσης μεταξύ αυτών που εθεωρείτο πιθανό να προταθούν από το Σωματείο Αμερικανών σκηνοθετών αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ίδιο έγινε και με τον Yorgos Lanthimos (“The Favourite”), τον Barry Jenkins (“If Beale Street Could Talk”) και τον Damien Chazelle (“First Man”).

Η φετινή χρονιά είναι αλήθεια πως είναι πολύ δυνατή κι όπως σχολιάζουν πολλοί απρόβλεπτα θα είναι και τα Όσκαρ.

Τα φιλμ “BlacKkKlansman” και “A Star Is Born” είναι τα μόνα φιλμ της χρονιάς 2018 που πέτυχαν να έχουν λάβει υποψηφιότητες τόσο από το Directors Guild, το Writers Guild – την Ένωση δηλαδή των Σεναριογράφων και το Producers Guild – Ένωση Παραγωγών συν υποψηφιότητα από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών - Screen Actors Guild nomination για το καλύτερο ensemble acting που ισοδυναμεί με υποψηφιότητα καλύτερης ταινίας. Οι ταινίες “Green Book,” “Black Panther” και “Vice” έχουν λάβει υποψηφιότητες κλειδιά σε 3 σωματεία.

Ο Bradley Cooper που δεν αποκλείεται αν κερδίσει και προταθεί και για Όσκαρ να συνεχίσει την καλή παράδοση ηθοποιών που έφτασαν να πάρουν Όσκαρ σκηνοθεσίας όπως οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Γουόρεν Μπίτι, Κλιντ Ίστγουντ, Κέβιν Κόστνερ, κ.α., προτάθηκε και ως πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης - Best First-Time Feature Film Director μαζί με τους Bo Burnham (“Eighth Grade”), Carlos Lopez Estrada (“Blindspotting”), Matthew Heineman (“A Private War”) και Boots Riley (“Sorry to Bother You”).

Τέλος όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, τα τελευταία 5 χρόνια στη σειρά, οι 4 της πεντάδας των υποψηφίων του DGA ήσαν στην πορεία υποψήφιοι και για Όσκαρ στην αντίστοιχη κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας. Οπότε για τον Λάνθιμο υπάρχει ακόμα μία ελπίδα μήπως πάρει την 5η θέση στα Όσκαρ αν ισχύσει το ίδιο και φέτος. Στην ιστορία τους, το Directors Guild Awards και τα ονόματα που προτείνει θεωρούνται ως πολύ πιθανό σε μεγάλο βαθμό ακριβείας ότι έχουν καλή τύχη και στα Όσκαρ σε ποσοστό που αγγίζει το 90%.

*Η 71η απονομή των βραβείων του Directors Guild θα λάβει χώρα στις 2 Φεβρουαρίου 2019 στο Ray Dolby Ballroomστοt Hollywood & Highland.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

*Στη φωτ. από το flix.gr ο Γιώργος Λάνθιμος με την αγαπημένη του, ηθοποιό Αριάν Λαμπέντ στην 76η απονομή των Χρυσών Σφαιρών.