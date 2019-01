Μία αληθινά ξεχωριστή live βραδιά αύριο στην Cuccuvaia!

Μία αληθινά ξεχωριστή live βραδιά έχει ετοιμάσει για τους φίλους της η αγαπημένη Cuccuvaia.

Συγκεκριμένα, αύριο βράδυ θα μας υποδεχθούν ο μαέστρος Johnny Ανδριόπουλος στο πιάνο με τον βιρτουόζο Περικλή Αλιωπη (συνεργάτη των Imam Baildi) στη τρομπέτα και την Δήμητρα Θεοφανιδη του Voice στα φωνητικά!

Θα γεμίσουν την πανέμορφη σάλα της Cuccuvaia με μεθυστικές μουσικές από την Δύση μέχρι την Ανατολή, "πειραγμένες" με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Αύριο Τετάρτη 9 Ιανουαρίου, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου.

You can't miss it!