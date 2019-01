Έρχεται 14 Φεβρουαρίου στις Ελληνικές οθόνες το "Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;" με την Μελίσα ΜακΚάρθι

Αγνώριστη πραγματικά είναι η 48χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Melissa McCarthy – Μελίσα ΜακΚάρθι στη νέα της ταινία «Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις; - Can you ever forgive me?» που θα αρχίσει να προβάλλεται στη χώρα μας σε διανομή της Odeon στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Είναι ένας ρόλος πιο δραματικός και μία στροφή στην έως τώρα καριέρα της ταλαντούχας ηθοποιού που είχε πρωτοξεχωρίσει το 2011 στην ταινία «Οι Φιλενάδες» βγάζοντας τότε άφθονο γέλιο.

Στο «Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις; - Can you ever forgive me?» σε σκηνοθεσία της Marielle Heller και σενάριο των Nicole Holofcener και Jeff Whitty (η ταινία πλησιάζει σε εισπράξεις στις ΗΠΑ τα 8 εκατ. δολάρια), η Melissa McCarthy υποδύεται το κεντρικό πρόσωπο του ομώνυμου memoir, την Λι Ίσραελ. Η ταινία που έχει πάρει καλές κριτικές αφηγείται την πραγματική ιστορία της best-selling celebrity βιογράφου (και φιλόζωης με προτίμηση στις γάτες) Lee Israel (Melissa McCarthy) η οποία έβγαζε τα προς το ζην τις δεκαετίες του ’70 και ’80 γράφοντας τις ιστορίες και προφίλ προσωπικοτήτων όπως οι Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder και η δημοσιογράφος Dorothy Kilgallen.

Ωστόσο όταν η Lee δεν ήταν πια περιζήτητη και η έμπνευση της την είχε εγκαταλείψει, άρχισε να φτιάχνει ιστορίες από το μυαλό της, να απομονώνεται, να το ρίχνει στο πιοτό ενώ ο μοναδικός της φίλος που την άντεχε και τον άντεχε ήταν ο Jack (στο ρόλο ο Εγγλέζος ηθοποιός Richard E. Grant). Εκτός των Melissa McCarthy, Richard E. Grant παίζει και η Jane Curtin.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η ΜακΚάρθι με το δραματικών αποχρώσεων ρόλο της θα καταφέρει να μπει στη φετινή Οσκαρική κούρσα. Η Lee Israel πέθανε το 2014.

