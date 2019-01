ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ: ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΑΝ ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΛΜΑΝ ΚΑΙ ΡΑΜΙ ΜΑΛΕΚ, Η GAGA ΔΕΣΠΟΣΕ ΣΤΟ RED CARPET KAI ME TO ΤΡΑΓΟΥΔI TΗΣ

Aνατροπή στα προγνωστικά της απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton ξημερώματα Δευτέρας: Οι ταινίες «Vice» και «Ένα αστέρι γεννιέται» που οδηγούσαν την κούρσα των υποψηφιοτήτων και φέρονταν ως φαβορί επισκιάστηκαν από τη βιογραφία για τον Φρέντι Μέρκιουρι «Bohemian Rhapsody» και την αντιρατσιστική κοινωνική κομεντί «Green Book» στις κατηγορίες καλύτερης δραματικής και κωμικής- μουσικής ταινίας αλλά και για τους πρωταγωνιστές τους Ράμι Μάλεκ και Μαχαρσάλα Αλι. Η Ολίβια Κόλμαν, πρωταγωνίστρια της «Ευννούμενης» του Γιώργου Λάνθιμου πανηγύρισε διάκριση πρώτου γυναικείου ρόλου, ενώ ο Αλφόνσο Κουαρόν θριάμβευσε με Χρυσές Σφαίρες καλύτερου ξενόγλωσσου φιλμ και σκηνοθεσίας για το συγκινητικό «Roma».

Επίσης στο βάθρο ανέβηκαν για βραβεύσεις ερμηνείας οι Γκλεν Κλόουζ (The Wife), Ρετζίνα Κινγκ (Seven Second) και βέβαια ο Κρίστιαν Μπέιλ που μεταμορφώθηκε εντελώς στην πολιτική σάτιρα Vice. Το μουσικό ρομάντζο «Ένα αστέρι γεννιέται» περιορίστηκε σε Χρυσή Σφαίρα πρωτότυπου τραγουδιού ενώ η πολυδιαφημισμένη «Μαίρη Πόπινς» δεν κέρδισε κανένα βραβείο. Στην tv επικράτησαν η σειρά The Americans αλλά και η τηλεταινία «Η δολοφονία του Gianni Versace» και ο πρωταγωνιστής της Ντάρεν Κρις. Ο Τζεφ Μπρίτζες παρέλαβε το τιμητικό βραβείο Σεσίλ ντε Μιλ και ο Μάικλ Ντάγκλας επανέκαμψε με α ανδρικό ρόλο στο κωμικό σήριαλ «The Komnisky Method».

Στο red carpet η παρουσία της Lady Gaga δεν συγκρινόταν με καμία άλλη. Εμφανίστηκε με μια πληθωρική, γαλάζια custom made τουαλέτα Valentino με μεγάλη «ουρά» και πελώρια φουσκωτά μανίκια που τόνιζαν το στράπλες μπούστο της. Τα μαλλιά της ήταν βαμμένα στον ίδιο τόνο. Τα αμερικάνικα media έγραψαν πως θύμισε την περιβολή της Τζούντι Γκάρλαντ στο ίδιο μιούζικαλ του 1954. Εκθαμβωτικά διαμάντια Tiffanys συμπλήρωναν τη θεαματική της αμφίεση. Θυμίζουμε πως η κολεξιόν Valentino για την ερχόμενη άνοιξη είναι η ωραιότερη ever και εστιάζει σε πλούσιες φόρμες και «τεατράλε» μανίκια.

Οι υπόλοιπες σταρ κινήθηκαν στους κλασικούς τόνους μαύρου- λευκού- μεταλιζέ αλλά και σε χαρούμενα ανοιξιάτικα χρώματα, παστέλ αλλά και έντονα. Πολύ μοντέρνα ήταν ασυζητητί η Τζούλια Ρόμπερτς με σύνολο παντελόνι με «ουρά» δια χειρός Stella Mc Cartney ενώ η Αν Χάθαγουέι τόλμησε να παρελάσει με λεοπάρ. Η Πενέλοπε Κρουζ που αρέσκεται σε κλασικές μεγαλοπρεπείς τουαλέτες επέλεξε μια δημιουργία – έργο τέχνης Ralph & Russo. Ομορφότερες έστω κι αν δεν ήταν trendy, η αγαλμάτινη Σαρλίζ Θερόν στα ασπρόμαυρα και η Ιρίνα Σάικ με ακόμα ένα ολόχρυσο σκιστό μάξι. Εμείς θα ξεχωρίσουμε επίσης τη Λουπίτα Νιόνγκο με ολοκέντητο στράπλες- κόσμημα μπλε ηλεκτρίκ και «ασορτί» μακιγιάζ, ενώ μας άρεσαν και οι πρωταγωνίστριες του Λάνθιμου Εμμα Στόουν στα ροζ και Ρέιτσελ Βάις με εντυπωσιακά βολάν που θα «σκίσουν» ως μεγάλη τάση το καλοκαίρι. Yπέροχα δωρικές ήταν Ρόζαμουντ Πάικ και Τζέιμι Λι Κέρτις. Δημοφιλέστερα brands ήταν Dior, Calvin Klein, Alexander Mc Queen. Πιο κακοντυμένη θεωρηθηκε η Χάιντι Κλουμ με τούλινη πριγκιπική δημιουργία με λουλούδάκια που δεν της πήγαινε καθόλου. Δείτε φωτογραφίες.

