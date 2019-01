ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ: Α' γυναικείου ρόλου για την πρωταγωνίστρια του «Τhe Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου

Τη Χρυσή Σφαίρα για τον Α’ γυναικείο ρόλο της βασίλισσας Άννας στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Τhe Favourite» κέρδισε η πρωταγωνίστρια Ολίβια Κόλμαν. Φανερά ενθουσιασμένη, η Κόλμαν ευχαρίστησε τον Γιώργο Λάνθιμο ο οποίος παρακολουθούσε από τα πρώτα τραπέζια και τις συμπρωταγωνίστριες της, τις οποίες αποκάλεσε χαριτολογώντας «my bitches».

Η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη διεκδίκησε συνολικά τέσσερα βραβεία με πέντε υποψηφιότητες στην 76η απονομή των Χρυσών Σφαιρών.

Το «The Favourite» ήταν υποψήφιο στις κατηγορίες Καλύτερης Κωμωδίας/Μιούζικαλ, Σεναρίου, Α' γυναικείου ρόλου (Ολίβια Κόλμαν) και Β' γυναικείου ρόλου με δύο υποψηφιότητες (Εμμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις).

Καλύτερη δραματική ταινία αναδείχθηκε «Bohemian Rhapsody» που αφηγείται τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι. Ο πρωταγωνιστής Ράμι Μάλεκ κέρδισε τηΧρυσή Σφαίρα για Καλύτερο Α' ανδρικό ρόλο σε δραματική ταινία. Στην ομιλία του αφιέρωσε το βραβείο στον κορυφαίο ερμηνευτή των Queen.

