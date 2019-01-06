Κηδείες και μνημόσυνα που θα τελεστούν τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2018

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ (ΕΤΩΝ 81)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΑΜΠΕΛΑ ΑΧΑΪΑΣ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ιερέας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & Η Πρεσβυτέρα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΒΕΡΔΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Ιερέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & Πρεσβυτέρα ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε τη Δευτέρα 7/1/2019 & ώρα 9 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Συχαινών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ε.α ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) – ΕΤΩΝ 64

Παρακαλούμε όλους τιμούν τη μνήμη τους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΣΗΜΩ (χήρα) ΒΑΣ. ΓΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΑΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 56

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ,

ΕΛΕΝΑ-ΑΓΛΑΪΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΒΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΗΡΑΚΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΡΗΓΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΣΗΜΩ ΧΗΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/01/2019 17:30

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/513434

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