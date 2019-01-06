Κηδείες και μνημόσυνα που θα τελεστούν τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2018

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ (ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΑΜΠΕΛΑ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ιερέας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & Η Πρεσβυτέρα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΒΕΡΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Ιερέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & Πρεσβυτέρα ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τη Δευτέρα 7/1/2019 & ώρα 9 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Συχαινών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ε.α ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) – ΕΤΩΝ 64
Παρακαλούμε όλους τιμούν τη μνήμη τους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΣΗΜΩ (χήρα) ΒΑΣ. ΓΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΑΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 56
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ,
ΕΛΕΝΑ-ΑΓΛΑΪΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΒΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΗΡΑΚΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΡΗΓΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΣΗΜΩ ΧΗΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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