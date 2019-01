Ποιοί αναμένεται να κερδίσουν στις Χρυσές Σφαίρες την Κυριακή: Οι προβλέψεις της Usa Today

Κορυφώνεται η αγωνία καθώς πλησιάζει η απονομή των Χρυσών Σφαιρών - Golden Globes 2019 που θα μεταδοθεί από το NBC την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019 από το Beverly Hilton.

Τα προγνωστικά όπως αντιλαμβάνεστε δίνουν και παίρνουν και διαβάζοντας το σχετικό άρθρο του Brian Truitt στην μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα USA TODAY, οι πιθανοί νικητές της Κυριακής στην 76η τελετή των Χρυσών Σφαιρών της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλυγουντ, στις βασικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

Καλύτερη ταινία – Δράμα:

"Black Panther"

''BlacKkKlansman"

''Bohemian Rhapsody"

''If Beale Street Could Talk"

''A Star Is Born".

Θα κερδίσει και πρέπει να κερδίσει: "A Star Is Born – Ένα Αστέρι Γεννιέται".

Δεν αποκλείεται να γίνει και η έκπληξη με το "Black Panther" της Μάρβελ!

Καλύτερη ταινία σε κωμωδία/μιούζικαλ:

"Crazy Rich Asians"

''The Favourite"

''Green Book"

''Mary Poppins Returns"

''Vice"

Will win – Θα κερδίσει: "Green Book"

Θα έπρεπε να κερδίσει: "The Favourite".

Το "Vice" έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος στις Σφαίρες (6) ωστόσο το «Green Book – Το Πράσινο βιβλίο» που περιγράφει μία αληθινή ιστορία που εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1960 θεωρείται ως πιο πιθανό να προτιμηθεί από τα 90 και πλέον μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλυγουντ.

Την ίδια ώρα το "The Favourite" του Γιώργου Λάνθιμου με 3 δυναμικές γυναίκες στους κεντρικούς ρόλους έχει πολλές πιθανότητες να κάνει την ανατροπή όχι μόνο στις Σφαίρες αλλά και στο δρόμο των Όσκαρ ανακόπτοντας τη φόρα και δόξα του "Star Is Born".

Καλύτερος α’ γυναικείος ρόλος σε Δράμα:

Glenn Close, "The Wife"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Nicole Kidman, "Destroyer"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"

Rosamund Pike, "A Private War"

Θα κερδίσει και πρέπει να κερδίσει η Lady Gaga (είναι η χρονιά η Gaga αναμφίβολα).

Καλύτερος α’ ανδρικός ρόλος σε Δράμα:

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Lucas Hedges, "Boy Erased"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

John David Washington, "BlacKkKlansman"

Θα κερδίσει ο Bradley Cooper αν και απειλείται ελαφρώς από τους νεότερους Hedges και Washington, οι οποίοι ίσως έχουν μία πιο δυναμική ευκαιρία στο μέλλον.

Καλύτερος α’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία/μιούζικαλ:

Emily Blunt, "Mary Poppins Returns"

Olivia Colman, "The Favourite"

Elsie Fisher, "Eighth Grade"

Charlize Theron, "Tully"

Constance Wu, "Crazy Rich Asians"

Αναμένεται να κερδίσει η Blunt. Θα έπρεπε να κερδίσει η Colman ως βασίλισσα Άννα στην «Ευνοούμενη – The Favourite» του Λάνθιμου.

Καλύτερος α’ ανδρικός ρόλος σε κωμωδία/μιούζικαλ:

Christian Bale, "Vice"

Lin-Manuel Miranda, "Mary Poppins Returns"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Robert Redford, "The Old Man & the Gun - Ο Κύριος & το Όπλο"

John C. Reilly, "Stan & Ollie"

Θα κερδίσει και θα έπρεπε να κερδίσει ο Christian Bale.

Eδώ δίνεται μάχη μεταξύ του Mortensen και του Bale, με τον Μπέιλ να πετυχαίνει μία καταπληκτική, πειστικότατη μεταμόρφωση ως Dick Cheney στο «Vice» που ξεκίνησε να παίζεται και στην Πάτρα από τις 3/1. Λίγες ελπίδες έχει ο βετεράνος Ρέντφορντ, θαυμάσιος στο «Ο Κύριος & το Όπλο», ωστόσο παραμένει τρίτος και υπολογίσιμος αντίπαλος.

Β’ γυναικείος ρόλος:

Amy Adams, "Vice"

Claire Foy, "First Man"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

Θα κερδίσει η Adams.

Θα έπρεπε να κερδίσει η Weisz για την «Ευνοούμενη» του Γ. Λάνθιμου.

*Η Adams έχει ήδη στην κατοχή της 2 Χρυσές Σφαίρες και 9 υποψηφιότητες από το 2008. Κάποιες ελπίδες έχει και η Regina King, που η ερμηνεία της είναι η «καρδιά» του φιλμ "If Beale Street could talk".

B’ ανδρικός ρόλος:

Mahershala Ali, "Green Book"

Timothée Chalamet, "Beautiful Boy"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"

Θα κερδίσει και θα έπρεπε ο Ali.

Πρόπερσι ο Mahershala Ali είχε χάσει τη Χρυσή Σφαίρα για το "Moonlight" ενώ στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού, οπότε φέτος σίγουρα οι Σφαίρες θα επανορθώσουν.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ