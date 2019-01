ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΜ ΤΟΥ 2019 ΤΟ "ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ" ΤΟΥ ΚΟΥΕΝΤΙΝ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ

Mία από τις πλέον αναμενόμενες ταινίες της νέας χρονιάς – 2019 που μόλις ξεκίνησε είναι αναμφίβολα το «Κάποτε στο Χόλυγουντ - Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο, που απ’ όσο είδαμε έχει προγραμματιστεί για έξοδο στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 26 Ιουλίου 2019.

Το φιλμ ήδη συγκαταλέγεται στις λίστες με τα σημαντικά φιλμ της νέας χρονιάς που δημοσίευσαν περιοδικά όπως το Βρετανικό Total Film ενώ αναφορά είχε και άρθρο της εφημερίδας Τα Νέα (2/1/2019). Στο φιλμ του Ταραντίνο σμίγουν για 1η φορά οι σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Επίσης παίζουν από την Μάργκοτ Ρόμπι που κάνει την έγκυο Σάρον Τέιτ που δολοφονήθηκε άγρια από οπαδούς του διαβόητου εγκληματία Τσαρλς Μάνσον, έως τον Αλ Πατσίνο, τον Ντέμιαν Λιούις, τον Εμίλ Χιρς, την Ντακότα Φάνινγκ, κ.α.

Όπως έγραψε το flix.gr, το «Κάποτε στο Χόλυγουντ» είναι στα πολυαναμενόμενα φιλμ της νέας χρονιάς, με την υπόσχεση αυτού του ανυπέρβλητου κινηματογραφικού sexiness που μόνο ο Ταραντίνο μπορεί να μεταδώσει. Το στόρι της ταινίας εκτυλίσσεται εν έτει 1969, ο Ταραντίνο συνυπογράφει και το σενάριο και όλα δείχνουν πως θα είναι μία ταινία – γεγονός!

Την ταινία περιμένουμε να την δούμε όταν βγει και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ