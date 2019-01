Έρχεται 10 Ιανουαρίου στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ «Η Επιστροφή του Μπεν - Ben is Back»

Μία από τις καλύτερες ταινίες της Julia Roberts. Aυτό έγραψε το The Hollywood Reporter για το φιλμ «Η Επιστροφή του Μπεν - Ben is Back» που στο rotten tomatoes συγκεντρώνει 79% μέσο όρο ενώ σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών των ΗΠΑ έχει κάνει μέχρι στιγμής εισπράξεις 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

O 19χρονος Ben Burns (στο ρόλο ο Lucas Hedges) γυρίζει απροσδόκητα στο πατρικό του το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων. Η μητέρα του, Holly (Julia Roberts), ανακουφίζεται με την επιστροφή του και τον υποδέχεται εγκάρδια, αλλά ανησυχεί για το εάν είναι όντως αποφασισμένος, όπως υποστηρίζει, να ξεπεράσει τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Ένα κρίσιμο 24ωρο ξεκινάει, με νέες συνταρακτικές αλήθειες να έρχονται στο φως, και την αγάπη της μητέρας για τον γιο της να δοκιμάζεται μέσα από σοβαρές προκλήσεις τις οποίες πασχίζει να πολεμήσει κάνοντας τα αδύνατα δυνατά.

H Julia Roberts σε μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της καριέρας της. Screen Daily

Μία διαχρονική και δυνατή ταινία. Film Journal International

Ο Lucas Hedges σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες του. Indiewire

H Julia Roberts κλέβει την παράσταση. Variety

Η βραβευμένη με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, η 51χρονη σήμερα Julia Roberts (Erin Brockovich) επιστρέφει με μία συγκλονιστική ερμηνεία σε μία τρυφερή και καθηλωτική ταινία για την άνευ όρων αγάπη μιας μητέρας, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood.

Συμπρωταγωνιστής της ο ανερχόμενος και εξαιρετικά ταλαντούχος Lucas Hedges (υποψήφιος για Όσκαρ για το “Manchester by the Sea”) σε σενάριο και σκηνοθεσία του μάστερ στο είδος των δραματικών ταινιών με επίκεντρο την οικογένεια, Peter Hedges (Pieces of April), ο οποίος είναι πατέρας του Λούκας Χέτζες.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, όπου θεωρήθηκε φαβορί για τα φετινά Όσκαρ, χάρη στις εξαιρετικές ερμηνείες και το συγκινητικό της σενάριο. Μια ανθρώπινη ιστορία, συμπυκνωμένη σε ένα 24ωρο, για τις οικογενειακές ισορροπίες που χάνονται, όταν έστω και ένα μέλος υποφέρει, παρασύροντας όλους τους υπόλοιπους με την απρόσμενη επιστροφή του.

Η ταινία έρχεται στην Ελλάδα στις 10 Ιανουαρίου 2019 και αναμένεται να την δούμε και εδώ στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ