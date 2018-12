Αίγιο: Έρχεται από 3/1 το “Bachelor 3” -Συνεχίζει η «Μαίρη Πόπινς»

Η νέα χρονιά έρχεται δυναμικά στο γειτονικό Αίγιο, με την προβολή της νέας ταινίας –“Bachelor 3” - συνέχειας των δύο προηγούμενων φιλμ που έκαναν εισπρακτική επιτυχία με τη γνωστή παρέα σε νέες περιπέτειες, ενώ συνεχίζει μέχρι το Σάββατο 5 Ιανουαρίου το «H Mαίρη Πόπινς Επιστρέφει» με την Έμιλι Μπλαντ για όσους δεν πρόλαβαν να το δουν!

“Bachelor 3”

Ο Τζίμης (Νίκος Βουρλιώτης) ετοιμάζεται να παντρευτεί και φωνάζει τα φιλαράκια του για το καθιερωμένο πλέον bachelor. Όλα πάνε φυσιολογικά αυτή την φορά προς έκπληξη όλων και η ώρα του γάμου έχει φτάσει. Αυτό όμως που θα ακυρώσει και αυτόν τον γάμο δεν θα αργήσει να έρθει…

Ο Ρένος (Θανάσης Βισκαδουράκης) θα απαχθεί στην εκκλησία. Στην προσπάθειά τους να βρουν τον φίλο τους ο Αντώνης (Γιάννης Τσιμιτσέλης), ο Τζίμης (Νίκος Βουρλιώτης) και ο Κωστής (Ηλίας Μελέτης) θα βρεθούν στη Λάρισα όπου τα πράγματα ξεφεύγουν πραγματικά και τα αποτελέσματα είναι άκρως διασκεδαστικά!!

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Ηθοποιοί: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Μελέτης Ηλίας, Θανάσης Βισκαδουράκης, Νίκος Βουρλιώτης, Κατερίνα Γερονικολού, Βασιλική Τρουφάκου, Ησαϊας Ματιάμπα, Τόνι Σφήνος, Τάσος Παλαντζίδης, Βίκυ Κάβουρα, Δημήτρης Σταρόβας, Ανάστασης Κολοβός, Μαρία Κωνσταντάκη, Courtney Parker, Ζερόμ Καλουτά, Αλέξανδρος Κοντοπίδης, Γιώργος Παράσχος, Τάκης Ζαχαράτος.

Διάρκεια: 113 λεπτά.

“H Mαίρη Πόπινς επιστρέφει (υποτιτλισμένο)”

Στη νέα Mary Poppins της Disney, η Emily Blunt (The Girl on the Train, Into the Woods) είναι η τέλεια νταντά με τις μοναδικές μαγικές ικανότητες, η οποία μπορεί να μεταμορφώσει μια βαρετή δουλειά σε μια αξέχαστη, φανταστική περιπέτεια. Σε αυτό το ολοκαίνουριο σίκουελ, γεμάτο φρεσκάδα αλλά και πιστό στο πνεύμα της πρώτης ταινίας, η Mary Poppins επιστρέφει για να βοηθήσει τη νέα γενιά της οικογένειας Banks να ξαναβρεί τη χαρά και την αδιαμφισβήτητη μαγεία της ζωής μετά από μια απώλεια.

Η αινιγματική νταντά καταφτάνει παρέα με το φίλο της τον Jack (ο Lin-Manuel Miranda της Vaiana), έναν αισιόδοξο φανοκόρο που φέρνει φως -και ζωή- στους δρόμους του Λονδίνου.

Σκηνοθεσία: Ρομπ Μάρσαλ

Ηθοποιοί: Έμιλι Μπλαντ, Λιν Μάνουελ Μιράντα, Μπεν Γουίσοου, Έμιλι Μόρτιμερ, Ντικ Βαν Ντάικ, Άντζελα Λάνσμπερι, Τζούλι Γουόλτερς, Κόλιν Φερθ, Μέριλ Στριπ.

Διάρκεια: 132 λεπτά

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών από Πέμπτη 3/1 έως Σάββατο 5/1:

• “Bachelor 3”, 19:15

• H Mαίρη Πόπινς Επιστρέφει»(υποτιτλισμένο) , 21:30

Πρόγραμμα προβολών – Κυριακή 6/1 έως Τετάρτη 9/1:

• “Bachelor 3”, 19:15 & 21:30

*Τη Δευτέρα 7/1 λόγω Κινηματογραφικής Λέσχης το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

• “Bachelor 3”, 19:15

• Κινηματογραφική Λέσχη: «Μια Φανταστική γυναίκα» του Σεμπάστιαν Λέλιο, 21:30 (είσοδος για μέλη δωρεάν, για μη μέλη 4 & 3 ευρώ το μειωμένο).