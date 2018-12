Πάτρα: Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ταινίες απ' όσες είδαμε το 2018

Είπαμε κι εμείς να διαλέξουμε τις καλύτερες ταινίες απ’ όσες είδαμε τη χρονιά του 2018 που τελειώνει, μία αρκετά καλή χρονιά κινηματογραφικά να πούμε την αλήθεια, με συναρπαστικές ταινίες. Κάποιες που φιγουράρουν σε πολλές λίστες δεν τις έχουμε δει και δεν τις βάλαμε. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο «Ψυχρός Πόλεμος» του Πάβελ Παβλικόφκσι, από τα αριστουργηματικά φιλμ της φετινής χρονιάς κατά πολλούς. Άλλα πάλι όπως το «Vice, Ο δεύτερος στην Ιεραρχία» του Άνταμ ΜακΚέι βγήκε στην Αθήνα αλλά στην Πάτρα θα περιμένουμε όπως φαίνεται λίγες μέρες ακόμα.

Κάνοντας λοιπόν ένα «φλασμπακ» στα όσα φιλμ καταφέραμε να δούμε από τον Γενάρη του 2018 έως και τις τελευταίες μέρες του έτους επιλέξαμε τη 10άδα με τις μεγαλύτερες συγκινήσεις, τις ταινίες που μας έκαναν να σκεφτούμε, να ξεχαστούμε, να συγκινηθούμε πάνω απ’ όλα γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως αν μία ταινία καταφέρνει με ένα τρόπο να σε αγγίξει και αβίαστα να σε κάνει να δακρύσεις ε τότε δεν θέλει πολλή σκέψη για να πεις ότι αυτή η ταινία έκανε κλικ μέσα σου και αξίζει να την ξεχωρίσεις.

Αρχίζοντας αντίστροφα από το νούμερο 10 προς το 1 οι καλύτερες μας (μου) ταινίες είναι οι κάτωθι:

10. «Widows –Oι Χήρες» του Στιβ ΜακΚουίν (για την Βαιόλα Ντέιβις και την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, το μήνυμα στο τέλος, την ανατροπή στη μέση του φιλμ και την όλη ατμόσφαιρα που πετυχαίνει ο σκηνοθέτης του «12 Χρόνια Σκλάβος»).

9. «Ένα Αστέρι γεννιέται» του Μπράντλει Κούπερ (για την Lady Gaga και μπράβο της, για τον εξαιρετικό Σαμ Έλιοτ, για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κούπερ, για το τραγούδι «Shallow»).

8. «The Post, Απαγορευμένα Μυστικά» του Στίβεν Σπίλμπεργκ (την είδαμε στην αρχή της χρονιάς και ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας – ένα φιλμ στην καλή παράδοση των Αμερικάνικων πολιτικοινωνικών φιλμ με υποδειγματικές ερμηνείες όπως της Μέριλ Στριπ).

7. «Lady Bird» της Γκρέτα Γκέργουικ (επίσης ένα φιλμ από τα Όσκαρ του 2018, ένα φιλμ που μας μετέφερε νοητά στην δική μας εφηβεία με μία όμορφη, τρυφερή ερμηνεία από την Σαόρσι Ρόναν και φόντο την πόλη του Σακραμέντο στην Καλιφόρνια).

6. «Ο Κύριος & το Όπλο» του Ντέιβιντ Λόουερι (για την ατμόσφαιρα φιλμ του ’70, για τον φόρο τιμής στον σπουδαίο καλλιτέχνη Ρόμπερτ Ρέντφορντ που δείχνει πως η γοητεία δεν ξεφτίζει με την ηλικία και για την όλη τρυφερότητα, γλύκα και μία νοσταλγία που εκπέμπει η ταινία συνολικά).

5. «Faces Places – Πρόσωπα & Ιστορίες» της Ανιές Βαρντά (μας το έδειξε στη 2η αίθουσα του Πάνθεον ο Νίκος Καββαδίας του Γυμνού Οφθαλμού και μας συγκίνησε βαθιά ιδιαίτερα εκείνη η σκηνή που πάει η γηραιά κυρία Βαρντά και χτυπάει το παράθυρο του παλιού της φίλου και συνάδελφου Ζαν Λικ Γκοντάρ κι εκείνος δεν της ανοίγει»).

4. «First Man» του Ντάμιαν Σαζέλ (για το θέμα του Νιλ Άρμστρονγκ, τον πρώτο άνθρωπο ποτ πάτησε στο φεγγάρι, την εσωτερική ερμηνεία του Ράιαν Γκόσλινγκ, από τους καλύτερους ηθοποιούς σήμερα, για το φινάλε που σου κάνει κόμπο την καρδιά).

3. «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα (επίσης μία ταινία από τα Όσκαρ του 2018 με μία σαρωτική «μάγκισα» Φράνσες Μακ Ντόρμαντ κι έναν εξίσου καλό Σαμ Ρόκγουελ. Ένα δυνατό φιλμ).

2. «Ρόμα» του Αλφόνσο Κουαρόν (ότι και να πούμε είναι λίγο, μία υπέροχη ταινία που συνδυάζει πολλά πράγματα και μία ερμηνεία από την Γιαλίζα Απαρίσιο που αξίζει να είναι και στα Όσκαρ. Μπράβο στον Αλφόνσο Κουαρόν που μοιράστηκε μαζί μας τις δικές του παιδικές εικόνες & αναμνήσεις από το Μεξικό του 1971).

1. «Call me by your name – Να Με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» του Λούκα Γκουαντανίνο (από τον ίδιο σκηνοθέτη είδαμε και το «Suspiria» που λίγο μας απογοήτευσε αλλά το "Call me by your name" μας χάρισε πολλές συγκινήσεις και ήταν ένα τόσο καλοφτιαγμένο και βαθιά ανθρώπινο φιλμ που μακάρι όπως ακούγεται ο Γκουαντανίνο να γυρίσει και τη συνέχεια του χρησιμοποιώντας ως σεναριακό υλικό τις τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος του Αντρέ Ασιμάν).

Επιμέλεια κειμένου - επιλογές: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ