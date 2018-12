Αυτά είναι τα αγαπημένα φιλμ του Μπαράκ Ομπάμα για το 2018

Γνωστός λάτρης της ποπ κουλτούρας, ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε τα αγαπημένα του της χρονιάς που τελειώνει.

Με ένα ποστ στο Facebook, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ προτείνει τις ταινίες, τα βιβλία και τα τραγούδια που αγάπησε μέσα στο 2018, θυμίζοντας τη στενή του σχέση με την ποπ κουλτούρα και τον πολιτισμό γενικώς.

Οι αγαπημένες ταινίες του Μπαράκ Ομπάμα είναι οι εξής σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του flix.gr.

Αφανισμός (Annihilation) του Αλεξ Γκάρλαντ

Black Panther του Ράιαν Κούγκλερ

Η Παρείσφρηση (BlacKkKlansman) του Σπάικ Λι

Τυφλό Σημείο (Blindspotting) του Κάρλος Λοπέζ Εστράδα

Burning του Λι Τσανγκ-ντογκ

Ο Θάνατος του Στάλιν (The Death of Stalin) του Αρμάντο Ιανούτσι

Eighth Grade

If Beale Street Could Talk του Μπάρι Τζένκινς

Leave No Trace

Minding the Gap

The Rider

Roma

Shoplifters

Support the Girls

Won’t You Be My Neighbor.