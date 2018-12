Βασιλική Καραγιάννη : “Η σκληρή δουλειά και η εμπιστοσύνη στο ένστικτο και στα σημάδια της ζωής, σε οδηγούν εκεί που πρέπει να πας!”

Το 1983 o Δήμος Μούτσης κυκλοφορεί το τραγούδι Γουώκμαν σε στίχους και μουσική δικιά του…. «σκοτεινή και παράξενη ετούτη η εποχή Σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά». Δέκα χρόνια μετά ο μεγάλος μου αδελφός ερχόμενος από τα ταξίδια Πάτρα – Ιταλία που έχει ξεκινήσει μου φέρνει δώρο, ένα αληθινό γουώκμαν που θα γίνει ο σύντροφός μου ακούγοντας τις κασέτες που κυκλοφορούν τότε. Η μουσική υπήρχε πάντα μέσα μου, την αγαπούσα, την αναζητούσα και φυσικά μου πρόσφερε χαρά, ψυχαγωγία, ευτυχία αλλά και ανακάλυψη…

…Μια τέτοια στιγμή στη ζωή μου ήρθε το 1993, όταν έβλεπα στο σινεμά την ταινία Φιλαδέλφεια σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Ντέμι. Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του έργου είναι όταν ο Beckett – λίγο πριν πεθάνει – ρωτά το δικηγόρο του Miller αν ακούει όπερα και όταν λαμβάνει αρνητική απάντηση, ο Beckett ξεκινά να του εξιστορεί την πλοκή της όπερας Andrea Chénier. Η άρια που ακούγεται σε εκτέλεση της Μαρίας Κάλλας είναι η «La mamma morta» (Σκότωσαν τη μητέρα μου) από την όπερα «Andrea Chénier» του Umberto Giordano…

…Αυτή η φωνή, η πόλη, ο Γιώργος, η Νικολίτσα με οδήγησαν στη σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη που ξεκίνησε από το Ρίο και έφτασε ταξιδεύοντας μακριά…εκεί που πραγματικά με οδηγό τη μουσική δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς…. Δεν ξέχασε ποτέ όλους αυτούς οι οποίοι τη βοήθησαν, η πόλη, το ηλιοβασίλεμα, η θάλασσα, οι μυρωδιές του Απρίλη, το κάστρο στο Ρίο είναι πάντα μέσα στην καρδιά της.

Η Ελλάδα είναι αυτή που την κάνει να νοιώθει τον αληθινό εαυτό της & η όπερα όπως λέει η ίδια, είναι η μέγιστη των τεχνών, καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των μορφών τέχνης από μόνη της. Το πάθος για τη ζωή & την τέχνη, την οδηγεί να δίνει πάντα το καλύτερο της κομμάτι – καταθέτοντας συναίσθημα και ψυχή πάνω στη σκηνή – σε αυτό που από πολύ μικρή ηλικία έχει μάθει να προσφέρει όπου και εάν βρεθεί.

«Στην Πάτρα ο Παντοκράτορας μου έδειξε το χρώμα να ζωγραφίσω το φιλί που μου έδωσες στο στόμα», είναι από το τραγούδι «ο Παντοκράτορας» του Θοδωρή Γκόνη & μουσική Νίκου Ξυδάκη, σας πρόσφερε κάτι η πόλη και καταφέρατε τόσα πολλά στη ζωή σας ;

Να σημειώσω ότι μεγάλωσα στο Ρίο. Στην Πάτρα ξεκίνησα τις μουσικές μου σπουδές. Φυσικά και μου έδωσαν έμπνευση! Είχα την τύχη να μεγαλώσω κοντά στη φύση την οποία κυριολεκτικά ως παιδί ρούφηξα. Ατέλειωτες ώρες ποδήλατο. Οι μυρωδιές του Απρίλη αλλά και οι νυχτερινοί ανοιξιάτικοι περίπατοι για να ακούω τα αηδόνια, η θάλασσα, το κάστρο με το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, υπήρξαν πηγές έμπνευση, ονειροπόλησης και εσωτερικής αναζήτησης. Στοιχεία που κάθε καλλιτέχνης χρειάζεται ως αφετηρία.

Τι το μαγικό στον κόσμο ενός παιδιού είχε το ακορντεόν και ξεκινήσατε μαθήματα σε ηλικία 7 ετών ;

Το ότι ο ήχος του ακορντεόν ήταν ο πρώτος μουσικός ήχος που άκουσα! Όταν με έφεραν νεογέννητο στο σπίτι ο μπαμπάς μου με υποδέχτηκε παίζοντας μου ακορντεόν. Ο ..έρωτας ήταν κεραυνοβόλος!

Θα ήθελα να σας πάω πίσω παρελθόν στην Πάτρα το 1997, κερδίσατε το πρώτο βραβείο στον Πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μονωδίας στην Πάτρα, τι έχετε στην καρδιά σας από εκείνη την όμορφη στιγμή;

Μεγάλη ικανοποίηση το ότι διακρίθηκα στην πόλη μου σε Πανελλήνιο διαγωνισμό σε νεαρή ηλικία! Κι επίσης ένα δείγμα, μια επισφράγιση του ότι οδεύω σε σωστό δρόμο και ως προς τις σπουδές και ως προς τις επιλογές μου.

Στα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής σας με τη μουσική ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που σας ενέπνευσαν να ασχοληθείτε αλλά και να δουλέψετε σκληρά στην πορεία ;

Πρώτα απ’ όλα οι γονείς μου και κυρίως ο μπαμπάς μου τον οποίο έχασα πρόσφατα. Στη συνέχεια οι πρώτοι μουσικοί μου δάσκαλοι. Ο πρώτος που αμέσως διέκρινε ιδιαίτερες μουσικές ικανότητες σε μένα ήταν ο Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Ωδείο που ξεκίνησα, ο οποίος δυστυχώς "έφυγε" νέος από κοντά μας. Στη συνέχεια ο σπουδαίος Κωνσταντίνος Κυδωνιάτης, ο οποίος ερχόταν ως επιτροπή των εξετάσεων, και παρόλη την αυστηρότητα που τον διέκρινε έκανε τις σχετικές επισημάνσεις του. Σπουδαιότατο ρόλο όμως έπαιξε ο δάσκαλος μου στο ακορντεόν ο κ. Γεώργιος Κωτσάκης ο οποίος μου έδειξε με μοναδικό τρόπο πως να δουλεύω σκληρά, να στοχεύω ψηλά ως προς το αποτέλεσμα και να απαιτώ από τον εαυτό μου το μέγιστο! Στη συνέχεια βεβαίως η σπουδαία δασκάλα μου στη μονωδία η υψίφωνος Βαρβάρα Γκαβάκου που με δίδαξε την τεχνική στο τραγούδι.

Όταν με ρωτάνε για την πόλη μας, την Πάτρα, λέω ότι έχει Θάλασσα και Βουνό, τον Πατραϊκό Κόλπο και το Παναχαϊκό όρος, και ακόμα και το ηλιοβασίλεμα της είναι υπέροχο, για εσάς αλήθεια τι την ξεχωρίζει ;

Το ηλιοβασίλεμα είναι μοναδικό! Η θάλασσα που ενώ δεν είσαι νοιώθεις σαν σε νησί. Οι μυρωδιές του Απρίλη στο Ρίο εμένα μου φαντάζουν μοναδικές. Τα αηδόνια την Άνοιξη πουθενά αλλού δεν κελαηδούν έτσι! Πάντα τα αναζητούσα σε νυχτερινούς περιπάτους. Το κάστρο στο Ρίο και το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής στο οποίο και βαπτίστηκα! Η μοναδική κρεμαστή γέφυρα!

Βασιλική Καραγιάννη λίγο πριν την εμφάνιση στο Concert in Merkin Hall at the Kaufman Music Center, New York City, στην συναυλία της 30ης Οκτωβρίου 2018.