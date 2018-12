Μυστήριο με το Air Force One – Πετά πάνω από την Ευρώπη χωρίς τον Τραμπ

Το αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ εντοπίστηκε να πετά πάνω από την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό πυροδότησε την έντονη περιέργεια των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, καθώς ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε κάποιο μέλος της οικογένειας του δεν έχουν ανακοινώσει ότι τα ταξιδεύσουν με το Air Force One.

Υπάρχουν, μάλιστα, δημοσιεύματα που αναφέρουν πως το αεροπλάνο έχει... κατεύθυνση την Μέση Ανατολή.

Πριν από λίγο το WikiLeaks δημοσίευσε έναν χάρτη με την πορεία του αεροπλάνου, λέγοντας πως για την ώρα κατευθύνεται προς την Τουρκία.

The Boeing 747 usually used by Trump for Air Force One is currently moving towards Turkey. pic.twitter.com/TG5Ndzoyvn