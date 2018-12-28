Μνημόσυνα που θα γίνουν το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12/2018 & ΩΡΑ 8 30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ
( ΕΤΩΝ 85)
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΜΑΛΙΑ & ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ, ΑΘΗΝΑ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΧΗΡΑ) ΕΥΣΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ(ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΚΟΚΚΑΛΗ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΚΚΑΛΗ
Η ΘΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 30-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΕΪΚΑ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
AΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΛΙΝΕΚ-ΤΟΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: KΛΑΟΥΣ ΓΕΛΙΝΕΚ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΩΜΑΣ & ΑΝΧΗ ΓΕΛΙΝΕΚ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΑΡΑ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ),
ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΑΡΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΑΡΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΜΑΡΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΜΑΡΑ,
ΑΡΙΣΤΕΑ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, ΑΝΘΟΥΛΑ & ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΟΜΑΡ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΞΕΝΙΑ,ΤΖΕΣΙΚΑ, ΓΙΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 30-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΕΒΕΔΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ χηρα ΔΗΜ. ΜΑΝΘΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ. ΜΗΛΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΛΟΠΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ,
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΕΤΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΛΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 30-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 60
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΗΛΙΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
OI EΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 30-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΚΛ. ΚΟΛΛΙΑ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ χηρα ΚΩΝ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΚΟΛΛΙΑ,
ΕΙΡΗΝΗ χηρα ΜΙΧ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ,ΣΩΤΗΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΛΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :ΜΑΡΙΑ, ΒΑϊΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]m
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘ. ΜΑΛΛΙΑΡΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Τελείται το Σάββατο 29-12-2018 & ώρα 9 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Ρίου 40/ήμερο μνημόσυνο
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ,ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑΡΗ,ΠΑΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΕΡΓΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΒΕΡΓΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΓΓ. ΖΕΡΒΑ
ΕΤΩΝ 73
Τελείται την Κυριακή 30-12-2018 & ώρα 9:30 π.μ. Ι.Ν Αγίου Γεωργίου 40/ήμερο μνημόσυνο
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ,ΕΡΑΣΜΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΤΖΑΣ,ΚΑΝΕΛΛΑ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ,ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΖΑΡΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 61
Τελείται την Κυριακή 30-12-2018 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πατρών 40/νθήμερο μνημόσυνο
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΑΙ ΚΑΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΑΟΥΡΑ ΚΑΡΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΟΙΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Τελείται την Κυριακή 30-12-2018 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου πατρών ετήσιο μνημόσυνο
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ (εν Ζηλανδία)
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΙΡΗΝΗ,ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΣΤ.ΜΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 81
Τελείται την Κυριακή 30-12-2018 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος Γλαύκου Οβρυάς ετήσιο μνημόσυνο
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΩΝΗ ΜΑΡΑΤΟΥ,ΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΜΑΡΑΤΟΥ,ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,
40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΛΙΑΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ.
ΣΤOΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙOY ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΛ. ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΙΟΥΦΤΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ «ΛΑΜΠΩ»
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ,
ΡΕΒΒΕΚΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΙΟΥΦΤΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΟΥΦΤΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΛΟΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΡΕΒΒΕΚΑ ΜΑΡΙΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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