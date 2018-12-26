Κηδείες που θα γίνουν την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΖΩΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
ΕΤΩΝ 40
Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 3.30 μ.μ από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ: ΠΕΜΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΛΟΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΛΗΩΗΣ & ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ- ΠΑΤΡΑ 82
ΑΧΑΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΣ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΕΛΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ-ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ-ΟΙ ΑΝΕΩΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΒΕΡΒΙΤΑΣ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύεται την Παρασκευή 28/12/2018 & ώρα 12 μες. Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΒΙΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΒΙΤΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΨΡΓΙΑ(χήρα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΡΒΙΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ ΒΕΡΒΙΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΕΡΒΙΤΑ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΒΙΤΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ;
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ- ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΕΛΕΥΘ. ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 9.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πόρου Κεφαλληνία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ- ΤΑ ΑΔΕΛΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ: ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΡΤΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ. ΜΠΕΛΕΚΟΣ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΕΛΕΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΚΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΝΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΘΑΝΟΣ, ΒΑΛΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΝΑ: ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΕΤΩΝ 107
Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συχαινών Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
ΥΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ: ΛΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΔΙΔΩ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΠΛΩΤΑ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Άνω πόλης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ , ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΠΛΩΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΝΗΩΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΛΟΥ
Κηδεύεται την Παρασκευή 28/12/2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλλων Ά Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΠΕΤΡ. ΚΟΤΣΕΡΟΥΛΗ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ χήρα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύεται την Παρασκευή 28/12/2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημοτ. Κοιμητηρίου Λεύκας.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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