Κηδείες που θα γίνουν την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,

ΜΙΧΑΗΛ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΖΩΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ

ΕΤΩΝ 40

Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 3.30 μ.μ από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ: ΠΕΜΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΛΟΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΛΗΩΗΣ & ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ- ΠΑΤΡΑ 82

ΑΧΑΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΣ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΦΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΕΛΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ-ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ-ΟΙ ΑΝΕΩΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΒΕΡΒΙΤΑΣ

ΕΤΩΝ 75

Κηδεύεται την Παρασκευή 28/12/2018 & ώρα 12 μες. Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΒΙΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΒΙΤΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΨΡΓΙΑ(χήρα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΡΒΙΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ ΒΕΡΒΙΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΕΡΒΙΤΑ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΒΙΤΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ;

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ- ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΕΛΕΥΘ. ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 9.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πόρου Κεφαλληνία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ,  ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ- ΤΑ ΑΔΕΛΔΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ: ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΡΤΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΥΘ. ΜΠΕΛΕΚΟΣ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΕΛΕΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΚΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΝΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΘΑΝΟΣ, ΒΑΛΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΝΑ: ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΣΠΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΕΤΩΝ 107

Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συχαινών Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

ΥΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ: ΛΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΔΙΔΩ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΠΛΩΤΑ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύεται την Πέμπτη 27/12/2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Άνω πόλης Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ , ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΠΛΩΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΝΗΩΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΛΟΥ

Κηδεύεται την Παρασκευή 28/12/2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλλων Ά Δημ. Κοιμητηρίου  Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΠΕΤΡ. ΚΟΤΣΕΡΟΥΛΗ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ χήρα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύεται την Παρασκευή 28/12/2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημοτ. Κοιμητηρίου Λεύκας.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/12/2018 14:19

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/512179?skip_cache=yes

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