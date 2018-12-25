Κηδείες που θα γίνουν την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΕΤΩΝ 69

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,

ΜΙΧΑΗΛ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΖΩΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

 

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 25/12/2018 14:42

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/512090

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