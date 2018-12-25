Κηδείες που θα γίνουν την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΖΩΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]