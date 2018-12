“Γεμάτο”… Κάρολο το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Ελισάβετ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα η Βασίλισσα Ελισάβετ θα εκφωνήσει το μήνυμά της προς τον βρετανικό λαό. Ήδη, το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία και αυτή κρύβει "μηνύματα". Την ώρα που οι φήμες οργιάζουν για την (κακή) σχέση ανάμεσα στη σύζυγο του πρίγκιπα Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον και τη σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, η Βασίλισσα Ελισάβετ αποφάσισε να τις… βγάλει από το πλάνο.

Πάντα, το ντεκόρ στα χριστουγεννιάτικα μηνύματα της Βασίλισσας Ελισάβετ έχει τη δική του βαρύτητα. Και κατά πολλούς κρύβει μηνύματα. Πέρυσι, σε… πρώτο πλάνο ήταν η φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Είχε περάσει άλλωστε λίγος καιρός από την ημέρα που είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα τους.

Φέτος, η Βασίλισσα τους έβγαλε όλους από το κάδρο. Κυριολεκτικά. Άφησε δίπλα της μόνο μια κορνίζα. Μέσα σε αυτή μια ασπρόμαυρη φωτογραφία: η ίδια, ο πρίγκιπας Φίλιππος και στην αγκαλιά τους ο νεογέννητος πρίγκιπας Κάρολος. Μια κίνηση από τη Βασίλισσα Ελισάβετ που ερμηνεύθηκε ως τιμή στον γιο και διάδοχό της, που φέτος συμπλήρωσε τα 70 χρόνια ζωής.

Το μήνυμα της Βασίλισσας Ελισάβετ θα μεταδοθεί ανήμερα των Χριστουγέννων. Και σε αυτό θα υπάρξει έμμεση αναφορά στο Brexit. Ακόμη ένα μήνυμα της Ελισάβετ. Η Βασίλισσα θα καλέσει σε ενότητα. Οι βρετανοί, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, είναι διχασμένοι σε ό,τι αφορά στην έξοδό τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Βασίλισσα θα πει ότι ακόμη κι όταν υπάρχουν βαθιές διαφορές «το να συμπεριφερόμαστε στον άλλο με σεβασμό είναι πάντα ένα καλό πρώτο βήμα προς την καλύτερη συνεννόηση».

Ένα σαφές μήνυμα προς τους πολιτικούς που «σφάζονται» για το πως θα γίνει το Brexit. Το μήνυμα αυτό έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά το απίστευτο περιστατικό με τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν να αποκαλεί, μέσα στη Βουλή, την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι «ηλίθια γυναίκα».

“Through the many changes I have seen over the years - faith, family and friendship have been not only a constant for me but a source of personal comfort and reassurance.”

