Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ- ΕΤΩΝ 55
Κηδεύουμε την Δευτέρα 24-12 2018 και τώρα 11π.μ. στο Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΛΕΜΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 56
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ)
H TAΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΟΔΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/2018 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΑΘΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας, Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν 6932318103, fax 2610 340871
email [email protected]