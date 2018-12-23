Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ- ΕΤΩΝ 55

Κηδεύουμε την Δευτέρα 24-12 2018 και τώρα 11π.μ. στο Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΛΕΜΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 56

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ)

H TAΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]


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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

 


ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΡΟΔΗ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/2018 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ  :  ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΑΘΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                                  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας, Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν 6932318103, fax 2610 340871
email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/12/2018 18:27

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/511905

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