Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΚΑΡΕΛΗ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Κυριακή 23-12-2018 και ώρα 3μ.μ. από τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Εγλυκάδας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΟΛΓΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΥΛΟ ΘΕΟΔ. ΣΚΙΝΖΤΗ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Κυριακή 23-12-2018 και ώρα 11π.μ. από τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λεχουρίου Καλαβρύτων.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΛΟΥΚΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΚΙΝΤΖΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΟΜΗΡΟ ΔΗΜ. ΤΖΕΛΕΠΗ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Κυριακή 23-12-2018 και ώρα 11π.μ. από τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καρεΐκων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΟΛΥΒΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΗ- ΕΤΩΝ 60
Κηδεύουμε την Κυριακή 23-12-2018 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Ελαιοχωρίου Αχαΐας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΡΗΝΟΥΛΑ χήρα ΑΡΙΣΤ. ΚΡΑΒΒΑΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ- ΕΤΩΝ 55
Κηδεύουμε την Δευτέρα 24-12 2018 και τώρα 11π.μ. στο Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΛΕΜΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 56
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ)
H TAΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]