Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

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Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 Κηδείες
 

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΚΑΡΕΛΗ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Κυριακή 23-12-2018 και ώρα 3μ.μ. από τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Εγλυκάδας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΟΛΓΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΠΑΥΛΟ ΘΕΟΔ. ΣΚΙΝΖΤΗ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Κυριακή 23-12-2018 και ώρα 11π.μ. από τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λεχουρίου Καλαβρύτων.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΛΟΥΚΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΚΙΝΤΖΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΟΜΗΡΟ ΔΗΜ. ΤΖΕΛΕΠΗ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε την Κυριακή 23-12-2018 και ώρα 11π.μ. από τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καρεΐκων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΟΛΥΒΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΗ- ΕΤΩΝ 60

Κηδεύουμε την Κυριακή 23-12-2018 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Ελαιοχωρίου Αχαΐας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΡΗΝΟΥΛΑ χήρα ΑΡΙΣΤ. ΚΡΑΒΒΑΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ- ΕΤΩΝ 55

Κηδεύουμε την Δευτέρα 24-12 2018 και τώρα 11π.μ. στο Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΛΕΜΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 56

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ)

H TAΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]


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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/12/2018 10:48

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/511875

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