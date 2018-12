Η Κωνσταντίνα Καραΐσκου και ο Δημήτρης Ξένος στο περιοδικό Best: Life is too short to wear boring jewelry

Η Κωνσταντίνα Καραΐσκου και ο Δημήτρης Ξένος ζουν μια ζωή «χρυσή». Μεγαλωμένοι μέσα στον κόσμο των κοσμημάτων συ­νεχίζουν τη μεγάλη πορεία του κοσμηματοπωλείου «Ξένος», το οποίο λειτουργεί στην «καρδιά» της Πάτρας περισσότερα από 100 χρόνια. Η αρχή της οικογενειακής επιχείρησης «χάνεται» στο μακρινό 1890, όταν ο προπάππους άνοιξε κοσμηματοπωλείο στη Ρήγα Φεραίου.

Η Κωνσταντίνα λατρεύει τον κλασικό χρυσό, αγαπά πολύ τη δουλειά της και το να κάνει συνδυασμούς κοσμημάτων. Σε εκεί­νους που θεωρούν ότι ο χρυσός είναι πολυτέλεια για λίγους απα­ντά ότι «παρέχουμε μία προσιτή πολυτέλεια για όλους» και μλά αναλυτικότερα στο Best.

Μιλήστε μας σύντομα για την ιστορία του χρυσοχοΐου. Πώς είναι να συνεχίζετε αυτή την επιχείρηση με τη μεγά­λη πορεία;

«Είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που χρονολογείται από το 1890. Ξεκίνησε ο προπάππους μας από ένα μαγαζί στη Ρήγα Φεραίου και κατάφερε να το αναπτύξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης ο παππούς μας.

Ήταν ένας ευφυής επιχειρηματίας, πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, που ποτέ δεν εφησύχαζε. Επιπλέον, δημιούργησε ένα όνομα που ο κόσμος της Πάτρας εμπι­στεύεται κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι μεγάλη ευ­θύνη άλλα και μεγάλη χαρά για μας να συνεχίζουμε αυτή την πορεία. Είμαστε η συνέχεια των γονιών και των παπ­πούδων μας και αυτό συνεπάγεται μεγάλο βάρος».

Το χαμόγελο είναι το πιο απαραίτητο κόσμημα για όλους





Tι σας αρέσει στη δουλειά σας;

«Τρελαίνομαι να κάνω συνδυασμούς κοσμημάτων και να βλέπω πώς ένα μικρό κόσμημα μπορεί να αλλάξει τη διάθεση μιας κοπέλας».

Πώς κινείται η αγορά τα τελευταία χρόνια που στένεψαν τα οικονομικά περιθώρια; Υπάρχει η αντίληψη ότι είναι απαγορευτικό ή μεγάλη πολυτέ­λεια να αγοράσει κάποιος ένα κόσμημα;

«Πολύς κόσμος έχει αυτή την αντίληψη, όμως στο μα­γαζί μας μπορεί κάποιος να νιώσει την πολυτέλεια και να αλλάξει τη διάθεση και το ντύσιμο του με πολύ λίγα χρή­ματα. Παρέχουμε μία προσιτή πολυτέλεια για όλους!».

Τι συμβουλεύετε τους πελάτες για τις αγορές τους; Με ποια κριτήρια τους βοηθάτε στην επιλογή τους;

«Life is too short to wear boring jewelry. Είμαι υπέρ του να αγοράζει κάποιος κάτι που θα φοράει κάθε μέρα, θα το χαρεί και θα κάνει τη διάφορα στην καθημερινότητά του!».

Εσάς ποιο κόσμημα είναι το αγαπημένο σας;

«Μια πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα! Ένα κόσμημα ποτέ δεν είναι αρκετό, άλλα είμαι φαν του χρυσού. Κλασ­σικός και λαμπερός!»

Tι κρατάτε σαν συμβουλή ή «οδηγό» από την προ­ηγούμενη γενιά;

«Μόνο όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, μπορείς να το κά­νεις καλά !»

Ποια είναι η δική σας «φιλοσοφία»;

«Το χαμόγελο είναι το πιο απαραίτητο κόσμημα για όλους»

Τα σχέδια και οι στόχοι σας για την μελλοντική πορεία;

«Φροντίζουμε συνέχεια να ενημερωνόμαστε για τις νέες τάσεις της μόδας και να τις προσαρμόζουμε στον κάθε άν­θρωπο, στο κάθε στυλ και στο κάθε μπάτζετ. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με όλο και περισσοτέρους Έλλη­νες και ξένους σχεδιαστές σύγχρονους, με ταυτότητα και να τους γνωρίζει ο κόσμος της Πάτρας».

Διαβάστε περισσότερα στο περιοδικό Best που κυκλοφορεί

Η ταλαντούχα Μυρτώ Κιούρτη και ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα στο σπίτι και τη διακόσμηση

Νέλλα Ιωάννου και Κωνσταντίνα Καμπισοπούλου - Patras Fashion Power

Η παιδική μόδα στο Best που κυκλοφορεί... Η πιο γλυκιά φωτογράφιση

Κάναμε πρόβα νυφικού και φορέσαμε τα καλύτερα μονόπετρα - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ από το Best που κυκλοφορεί

Διαλέξαμε όλη τη μόδα των γιορτών από το περιοδικό Best που κυκλοφορεί - ΔΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Γιορτάζουμε 10 χρόνια Best με το μεγαλύτερο τεύχος που βγάλαμε ποτέ

Τα καλύτερά μας χρόνια! Γιορτάζουμε τα 10 χρόνια BEST με το πιο προσωπικό και νοσταλγικό editorial