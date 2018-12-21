Κηδείες και Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΥΓΕΡΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΕΤΩΝ 90
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΜΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΝΙΣΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΛΑΖΑΡΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΛΑΖΑΡΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΤΑΣΟΣ, ΡΕΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΛΕΞ. ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 71
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ .
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΑΡΓ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
OΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝO
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 22-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΤΡΩΝΗ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΤΡΩΝΗ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝΗ,ΜΑΡΙΓΩ ΧΗΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΒΑΪΑ ΠΑΤΡΩΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ,ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤOY : ΑΡΗΣ,ΣΙΛΒΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
*ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΗΜ. ΜΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΑΡΟΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΙΤΑ ΜΑΝΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΘΕΩΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ, ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΑΝΟΥ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΝΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΞΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤΡ. ΔΕΛΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΒΗ ΧΗΡΑ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΟΒΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΒΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΡΟΒΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ - ΕΤΩΝ 79
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΕΡΕΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 54
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΕΛΑΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ (χήρας) ΕΥΑΓ. ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Το γένος ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ – ΕΤΩΝ 85
Τελούμε την Κυριακή 23-12-2018 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κρήνης Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της.
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν.
Οι αδελφοί: Νικολίτσα Αλεξανδρή, Δημήτριος & Άννα Αλεξανδρή, Βασιλική & Κωνσταντίνος Μπάτσικας, Αγγελική Αλεξανδρή.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 87
Τελούμε την Κυριακή 23-12-2018 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν.
Τα παιδιά της: Ιωάννης Ρουμελιώτης, Σοφία Ρουμελιώτη.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
Τελούμε την Κυριακή 23-12-2018 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Συχαινών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν.
Η σύζυγος: Αικατερίνη
Τα παιδιά του: Νικόλαος & Παρασκευή Καραθανασόπουλου, Άρτεμις & Leonardo Clementi.
Οι αδελφοί: Δήμητρα & Νικόλαος Διονυσόπουλος, Μαρία & Brian Bragg, Γεώργιος Καραθανασόπουλος, Βασιλική & Ευστράτιος Πέτρου, Σούλα (χήρα) Πετρ. Καραθανασόπουλου.
Οι εγγονοί: Βασίλης, Άρης.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 73
Τελούμε την Κυριακή 23-12-2018 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Αγγέλων, Α’ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν.
Η σύζυγος: Αικατερίνη
Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος & Κωνσταντίνα Μπογδάνου, Παναγιώτης Μπογδάνος.
Οι αδελφοί: Δημήτριος & Αφροδίτη Μπογδάνου, Ασπασία Καπατσούλια, Δήμητρα (χήρα) Δημ. Ορφανού, Κωνσταντίνα (χήρα) Ιωαν. Βελιμαχίτη, Κωνσταντίνος Μήτσιος, Αδαμαντία (χήρα) Παν. Ανδριόπουλου, Κωνσταντίνος & Νικολίτσα Καπατσούλια.
Οι εγγονές: Αικατερίνη, Μαρία-Ελένη.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 23-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΩΝ. ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΔΑ, ΜΙΧΑΗΛ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΔΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΘΩΜΑΣ ΖΑΡΟΥΧΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]