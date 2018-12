Γιάννης, Κώστας & Πλάτωνας Μαρλαφέκας: Μια... λουξ διαδρομή σε 26 χώρες

Δεν πρόκειται για κάποια αυθαίρετη προσωπική εκτίμηση, αλλά για τον χαρακτηρισμό που τής αποδίδει η Stat Bank, κατατάσσοντάς την, επί σειρά ετών, στις 100 ταχύτερα και υγιώς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Από τη μικρή οικοτεχνία στον Παντοκράτορα, στις εξαγωγές σε 22 χώρες και 5 ηπείρους

Το δημιούργημα του Παναγιώτη Μαρλαφέκα, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, πέρασε στα, ικανά όπως αποδείχθηκε, χέρια των τριών γιων του και απογειώθηκε σε μια από τις σημαντικότερες Ελ­ληνικές Επιχειρήσεις, αποτελώντας πλέον τη μεγαλύτερη αμιγώς Ελληνική εταιρία στον κλάδο των αναψυκτικών και χυμών.

Από την μικρή οικοτεχνία στον Παντοκράτορα το 1950, στην μεγαλύτερη βιοτεχνία στο Κεφαλό­βρυσο το 1972. Εκεί που συνεχίζει να βρίσκεται η έδρα της Επιχείρησης μέχρι σήμερα, αλλά πλέ­ον μιας μεγάλης Βιομηχανίας που διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, διανομής και εμφιάλωσης (Κεφαλόβρυσο, Σαρα­βάλι και Αίγιο), οι οποίες εκτείνονται σε συνολι­κή έκταση 33.000 τμ, από τα οποία τα 7.800 τ.μ. είναι στεγασμένοι χώροι. Με 130 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους και συνεργαζόμενη με περισσότερους από 500 αντιπροσώπους σε όλη τη χώρα, τα προϊόντα της φθάνουν σε 75.000 ση­μεία πώλησης.

Ακόμα και μέσα στην κρίση, το προσωπικό της Λουξ όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά και αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 102%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τις πωλήσεις της. Ο κύκλος εργα­σιών της εταιρείας για το 2017 ξεπέρασε τα 33 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, την τελευταία οκταετία η Λουξ υλο­ποίησε επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλι­σμό ύψους 20 εκατ. ευρώ, κάνοντας χρήση απο­κλειστικά δικών της κεφαλαίων, με πρόσφατη την επένδυση 6 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μιας νέας γραμμής.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία σχεδιάζει νέο επενδυτικό πλάνο για τη διετία 2018-2019, ύψους 2 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ προγραμματίζονται την ίδια στιγμή περαιτέρω επενδύσεις ευρύτερου χαρακτήρα. Τα προϊόντα της κυριαρχούν στην Ελληνική αγορά, ενώ εξάγονται σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους, με ειδικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Στρέφοντας από νωρίς το ενδιαφέρον της στην καινοτομία, το 1987 λάνσαρε στην αγορά τη λουξ Cola, το πρώτο ελληνικό αναψυκτικό τύπου cola και το 2004 φέρνει, πρώτη και με επιτυχία, στους Έλληνες καταναλωτές ένα «ξεχασμένο» παραδοσιακό ρόφημα σε μπουκάλι, τη Βυσσινάδα. Με σταθερό γνώμονα την καινοτομία και την ποιότητα, η Λουξ εισήλθε πρόσφατα και στην αγορά των ολιγοθερμιδικών προϊόντων με τη σειρά λουξ plus & n light και λουξ plus & n light tea, με 0% ζάχαρη, 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο φυσικά γλυκαντικά, ανατρέποντας για ακόμη μια φορά τα δεδομένα.

Η μεγάλη λίστα των διακρίσεων που έχει κερδίσει είναι εξίσου εντυπωσιακή με τα οικονομικά μεγέ­θη και την ανοδική πορεία της Επιχείρησης. Από το 2008 που χαρακτηρίζεται από την Stat Bank «Δια­μάντι της Ελληνικής Βιομηχανίας», οι διακρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τον ίδιο τίτλο κατακτά το 2011, το 2013 και το 2014. Το 2013 διακρίνεται στην κατηγορία «Επιχειρηματική Αριστεία» των βραβείων Made in Greece, το 2014 γίνεται το επίσημο αναψυκτικό της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την ίδια χρονιά λαμβάνει βραβείο για «Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρη­ματικότητα». Το 2015 παίρνει το βραβείο «Χρυσής Φήμης» στο πλαίσιο του θεσμού Famous Brands, το 2016 διακρίνεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων European Business Awards ως Public National Champion και το 2017 τα αναψυκτικά λουξ plus & n light επιλέγονται στους φιναλίστ της κατηγορίας Best Soft Beverage στα Gulfood Innovation Awards. Την ίδια χρονιά η ανάδειξή τους σε Superbrand στα βραβεία Corporate Superbrand Greece, καθώς και ο τίτλος του «Επώνυμου Ελληνι­κού Προϊόντος» στο πλαίσιο των βραβείων Made in Greece 2017, αποτελούν την έμπρακτη αναγνώ­ριση της καινοτομίας των προϊόντων της Λουξ. Ακόμα, το 2018 τιμήθηκαν για ακόμη μια χρονιά στα Creative Greece Awards.

Στενά συνδεδεμένη με την τοπική ζωή, η Λουξ-Μαρλαφέκας στηρίζει μέσω ενός μεγάλου προγράμ­ματος χορηγιών, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, φροντίζει το περιβάλλον και υλοποιεί δεκάδες δράσεις υποστήριξης στην Εκπαίδευση, και την Υγεία και δράσεις αλληλεγγύης σε ευπαθείς κοινω­νικές ομάδες.