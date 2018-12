"Κόβουν την ανάσα" οι φωτογραφίες της Γης από τον αστροναύτη Αλεξάντερ Γκερστ - ΕΙΚΟΝΕΣ

Από τον περασμένο Ιούνιο, ο Γερμανός αστροναύτης, Αλεξάντερ Γκερστ βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να επιστρέψει στη Γη. Με τις φωτογραφίες του στο Twitter και το Instagram, προσφέρει συναρπαστικές εικόνες από μέρη που γνωρίζουν πολλοί ταξιδιώτες - αλλά όχι από τη συγκεκριμένη οπτική.

Τα νησιά Μπαχάμες, για παράδειγμα, ενσωματωμένα σε γαλάζια και τυρκουάζ θάλασσα, επιτρέπουν στον ίδιο τον Γκερστ να κάνει σχέδια διακοπών: «Θα πρέπει να πάω για κατάδυση στις Μπαχάμες» αναφέρει στη φωτογραφία του.

Ocean currents around Banks Peninsula in New Zealand, 2014 (left) and 2018 (right). I swam in one of those bays in 2016 – sometimes the water changes colour several times per day. The photos show why. #BlueDot #Horizons pic.twitter.com/4os8XI6jMe