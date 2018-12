Ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με Κουαρόν, Σπάικ Λι & Μπράντλει Κούπερ στο Hollywood Reporter

Αξίζουν σίγουρα πολλά μπράβο στον Έλληνα διεθνή σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο που πραγματικά σαρώνει τις προτιμήσεις με την τελευταία του ταινία «Η Ευνοούμενη – The Favourite». Τo περιοδικό Hollywood Reporter συγκέντρωσε τους σκηνοθέτες των πιο πολυσυζητημένων ταινιών της χρονιάς, σε μία κουβέντα για τις επιλογές τους, τις δύσκολες μέρες της δουλειάς και τους δημιουργούς που θα καλούσαν σε ένα δείπνο και ανάμεσα τους ήταν ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος διατηρεί ελπίδες για πολλές υποψηφιότητες της ταινίας του στα Όσκαρ.

Ο Γ. Λάνθιμος του «The Favourite» συναντά λοιπόν τον Αλφόνσο Κουαρόν του «Roma» (οι ταινίες τους απέσπασαν τα δυο μεγάλα βραβεία του 75ου Φεστιβάλ της Βενετίας), τον Αμερικανό μαύρο σκηνοθέτη Σπάικ Λι μετά το μέγα βραβείο των Καννών, τον Ράιαν Κούγκλερ του «Black Panther» και την Μάριελ Χέλερ του «Can You Ever Forgive Me?» όπου παίζει η Μελίσα Μακάρθι (συγκαταλέγεται στις πιθανές υποψήφιες για Όσκαρ) και τον «πρωτοεμφανιζόμενο» ως σκηνοθέτη Μπράντλεϊ Κούπερ του «A Star is Born».

Στην κουβέντα όπως αναφέρει το cinemagazine.gr, ο Γιώργος Λάνθιμος εξομολογείται πως «αγαπώ πολλά πράγματα και υποφέρω κάθε στιγμή» όσον αφορά στη σκηνοθεσία, αφού βρίσκει τα γυρίσματα εξαιρετικά στρεσογόνα. Επίσης αναφέρεται στην έλλειψη υποδομής σχετικά με την κινηματογραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα και συμπληρώνει πως έμαθε να χειρίζεται τους ηθοποιούς όταν σκηνοθέτησε θεατρικά έργα. Στην ερώτηση για το ποια εμβληματική ταινία βλέπει ξανά και ξανά, ο Έλληνας σκηνοθέτης απάντησε το «The Red and the White» (1967) του Μίκλος Γιάντσο, θρυλικού σκηνοθέτη από την Ουγγαρία και μέντορα του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Λίγο πριν το φινάλε της συνάντησης, ο Στίβεν Γκάλογουεϊ του Hollywood Reporter ρωτά την εκλεκτή παρέα με ποιον σκηνοθέτη θα ήταν το ιδανικό δείπνο. Ο Μπράντλει Κούπερ απαντά με τον Μάικ Νίκολς, ο Κουαρόν σημειώνει πως θεωρεί ότι οι σκηνοθέτες είναι λίγο βαρετοί αλλά ο Μπίλι Γουάιλντερ θα ήταν εξαίρεση (ο Σπάικ Λι παίρνει την πάσα και αναφέρει πως τον είχε γνωρίσει), ο Κούγκλερ θα προτιμούσε τον συγγραφέα και σκηνοθέτη Όσκαρ Μισό, πρωτοπόρο ιδρυτή της Lincoln Motion Picture Company, πρώτης κινηματογραφικής εταιρείας που διοικούταν από μαύρους κινηματογραφιστές, ενώ ο Γιώργος Λάνθιμος απάντησε πως το ιδανικό δείπνο θα ήταν με τον πατέρα του Αμερικάνικου, ανεξάρτητου κινηματογράφου, τον Ελληνοαμερικανό Τζον Κασσαβέτη.