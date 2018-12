H «Δικαιοσύνη» είναι η λέξη της χρονιάς σε δημοφιλές αμερικανικό λεξικό

Λέξη της Χρονιάς» για το 2018 είναι η «δικαιοσύνη», σύμφωνα με τους υπεύθυνους του δημοφιλούς αμερικανικού λεξικού Merriam-Webster, καθώς βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων που έκαναν οι χρήστες του.

Οι χρήστες αναζήτησαν τη σημασία της λέξης «justice» σε ποσοστό κατά 74% υψηλότερο σε σύγκριση με το 2017, ανέφερε η Μέγκαν Λάνγκι, η εκπρόσωπος του ιστοτόπου του έγκυρου λεξικού.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η λέξη χρησιμοποιείται σε σύνθετους νομικούς όρους, όπως στο «obstruction of justice» (παρακώλυση του έργου της δικαιοσύνης), φράση που είχε την τιμητική της στο διαδίκτυο μετά το μήνυμα στο Twitter του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χρησιμοποιήσει την φράση τον περασμένο Αύγουστο, λέγοντας πως ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς θα έπρεπε να σταματήσει την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Μεταξύ των λέξεων που αναζήτησαν συχνότερα οι χρήστες του Merriam-Webster φέτος ήταν επίσης τα «εθνικισμός», «πανσεξουαλικός» και «πολικός αστέρας».

Το λεξικό της Οξφόρδης έχει ανακηρύξει λέξη της χρονιάς το επίθετο «τοξικός» ενώ ο ιστότοπος Dictionary.com επέλεξε την «παραπληροφόρηση».

